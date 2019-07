Parques y plazas no reciben mantenimiento

Las autoridades municipales siguen sin dar vigilancia, protección y cuidado en los parques de Culiacán, por lo que muchas personas dicen que, pese a que son lugares familiares, siguen sin cumplir con los requisitos básicos de estos lugares de recreación, como el alumbrado público y demás. Por ello, se hace un llamado al alcalde Jesús Estrada Ferreiro pa que movilice a su personal y atiendan las circunstanciaras que se viven en los espacios públicos, como parques y plazuelas. Si usted quiere presentarle la situación, llámele al fon (667) 169 76 56.

> Urgen sensores

La raza del municipio de Ahome anda en busca de unos sensores pa detener a los camiones urbanos cuando se quieren subir, ya que los choferes parecen estar ciegos y por ir enbobados en otras cosas dejan a los usuarios con la mano extendida. Si usted sabe en dónde buscar un buen sensor que detecte a 10 metros de distancia al usuario, favor de echarle el fonazo al secretario general de la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum), Sergio Kelly Osuna, al (668) 812 09 30.

> Nuevos choferes

La Alianza de Transporte Urbano en Guasave está buscando raza que quiera chamba, pues está pensando en renovar su flota de conductores, pues con las múltiples quejas por lo cafres que son, ya no hallan la puerta. Es necesario pasar un examen práctico y uno teórico sobre el reglamento vial, también se pide saber dar un trato amable como requisito indispensable. Si te interesa el trabajo, échale la llamada al chaca de la Alianza, Gregorio López, al fon (687) 872 76 06, pa que te programen los exámenes de inmediato, pues urge la contratación.

> Reubicando animales

Se buscan chalanes pa la construcción de unos corrales a las afueras de la cabecera municipal de Angostura, así como arrieros pa mover a todos los animales que están en corrales en el casco urbano a su nueva ubicación, pa que de esta manera se pueda evitar un foco de infección provocado por las condiciones de los corrales, ya que son constantes las quejas de los vecinos. Si te interesa la chamba, márcale al dire de Salud, Ismael Angulo Meza, al (697) 734 00 40.

> ¿A quién le creemos?

El alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez Torres, negó que en el municipio se estén presentando casos de desabasto de agua potable, como miles de personas lo han manifestado desde hace una semana. Dijo que trabajan a diario pa resolver la porquería que dejó el Gobierno pasado, pero de eso a que no haya agua, es pura mentira. Así que la raza que no tenga agua en su barrio, cáigale a la Presidencia, pa que le diga en su cara al Químico que el problema es real, y que no viva en su mundo de fantasía. También le puede marcar al (669) 915 80 00.