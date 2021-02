Peligro sobre el bulevar Las Torres

Quienes hacen el llamado a las autoridades son los ciudadanos del sector sur de Culiacán, pues mencionan que desde hace varias semanas se han percatado de la falla de la señalización ferroviaria que se encuentra sobre el bulevar Las Torres, la cual debería indicar cuando el tren está por pasar. Ante la situación, los ciudadanos le piden al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, como a las autoridades estatales, para que den una solución a la problemática a la falta de señalización para evitar un grave accidente. Si usted conoce de una solución para dicho problema o quiere presentar una denuncia formal, puede llamar al fon (667) 7850101.

> ¡Escobas!

El chacas de la Dirección de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Salvador Alvarado, Hugo Alberto Soto, anda buscando el vendedor de escobas pa repartir entre toda la raza que vive en la colonia 15 de Julio y colinda sus viviendas con el bulevar Centauro del Norte para que le echen una mano con la limpieza de la calle, porque de plano parece basurón y no hay para cuándo la raza de Obras Públicas se dé una vueltita para darle una limpiadita. Si tiene en venta este artefacto, llámele al teléfono 732 2770 y póngase en contacto para que le ofrezca una buena promoción.

> Chamba para policías

La Secretaría de Seguridad Pública busca raza que quiera sumarse a sus filas, pues últimamente no dan abasto con los rondines por las colonias, lo que ha afectado principalmente a los planteles educativos, pos los amantes de lo ajeno aprovechan que los chotas no alcanzan a recorrer constantemente todo el puerto y hacen de las suyas, por lo que los municipales ya andan en busca de una solución y que no se perjudique más. Interesados en unirse a la Municipal favor de comunicarse al teléfono 669 984 1087, con Juan Ramón Alfaro Gaxiola, encargado de despacho.

> Podas al por mayor

En varias colonias de la ciudad de Guasave les tiene sumamente molesto el que personal del Ayuntamiento ande podando árboles y prácticamente los mutilen, aunado a que tampoco nadie recoge las ramas y suelen pasar semanas ahí, por lo que los mismos habitantes tienen que hacer la talacha o pagar para que se las lleven, pues no quieren ver ese cochinero. Ya están pensando en marcar al teléfono 687 872 9235, de la Dirección de Ecología, a ver si el titular, Melquiades Ahumada, se pone al tiro y mete en cintura a esa gente.

> A prevenir contagios de covid-19

En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) necesitan carpas, sillas, una cinta pa medir la sana distancia y gente pa que ponga todo esto, y lo ponga bien, pa que la raza derechohabiente aguante el montón de tiempo que los tienen esperando pa surtir la receta. Si usted tiene todo lo que necesitan, pos échele la llamada al chaca del Issste en Mochis, Mario Soto, al fon 6688128416 pa que le haga un presupuesto y se haga todo el “bisnes”. Oiga, pero urge, eh, porque siempre es el mismo lío en este lugar y por más que se quejan los enfermos o familiares de estos, la mera verdad que hasta ahora dicen que no han logrado nada.