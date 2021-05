Pésimo servicio en la recolección de basura

Quien le hace el llamado al chaca de Obras y Servicios Públicos de culichi, Manuel Ochoa Salazar, es la raza del sector Barrancos, ya que tienen todo un mes batallando con el servicio recolector de basura y la zona luce con montañas de desechos y, lo peor, los malos olores que desprende el aire es una grave contaminación. Si usted es de las familias que resultan afectadas por la deficiencia del servicio recolector de basura, ponga su queja al fon (667) 785 0101.

El director de Seguridad Pública en Guasave busca raza que quiera chamba, sobre todo en las noches, para que se encarguen de vigilar el puente peatonal ubicado sobre la México 15, en la entrada a la ciudad, pues quienes tienen que circular por él señalan que es inseguro. Si te interesa el trabajo, solo deben echarle la llamada al mero mero de la corporación, Miguel Ángel Martínez Catana, al teléfono 687 872 12 32, quien se encargará de la contratación. Se te proporcionará también una lámpara de mano con batería recargable para que de una vez aluces el puente, pues tampoco se tiene alumbrado público funcional.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán anda en busca de raza que le quiera entrar a la chamba sin miedos y sin quejas, pos habrá que dar mantenimiento al drenaje, ya que a falta de este se ha originado el escurrimiento de aguas negras, tal es el caso del taponamiento de drenajes en Hacienda del Urías, lo que, según los vecinos, los está enfermando, pos ya tiene más de dos semanas y no se había hecho nada por repararlo. Según el chaca de la Jumapam, esto no se puede permitir porque la salud no es un juego, por lo que ahora anda en busca de raza que les ayude a acabar con este mal. Interesados, favor de comunicarse al 669 915 70 00, con Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, dire de la paramunicipal.

Que alguien explique por qué un medicamento tiene que marcar cero existencia pa que un almacén nacional lo surta, tal y como pasa en la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de Los Mochis, donde, de acuerdo con el director de la clínica local, Mario Soto, cuando el sistema marca cero, entonces sí aparece la solicitud a nivel nacional pa que venga la surtida de cajas. Ahí si puede, por fa, échele el fonazo al doctor Mario al 6688128416 pa ver si no podría haber un ajuste al sistema, pa que cuando haya pocas medicinas de una clave pos que la vayan pidiendo, así cuando llegue a la ciudad se asegurará que llegue al paciente sin contratiempos, ¡arre!

El que anda bien contento con todo el respaldo que los candidatos a la presidencia municipal de Salvador Alvarado, quienes dicen estar listos de apoyarlos, es el presidente de la Fundación Mayla, Alfredo Díaz Mejía, hasta aquí todo muy bien, ¡peeero! es compromiso una vez que lleguen a la presidencia. El detalle que de los que se han acercado, solo llegará uno, situación que no se ve nada concretable, así que si es usted un bien negociador, acérquese o llámele al fon 673 732 2770 con Alfredo Díaz que ocupa ayuda para que no solo sea bandera de campaña, y si los van a ayudar que sea con o sin silla presidencial.