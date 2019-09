¡Pican, pican los moscos en Las Arenitas!

De manera urgente buscan fumigadores los del área de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Culiacán, esto después de que los habitantes del campo las Arenitas, comunidad perteneciente a la sindicatura de Eldorado manifestaran las afectaciones por la plaga de insectos. El gerente del departamento de Servicios, César Manuel Ochoa, debe trabajar más en el asunto. Si eres experto en fumigación y quieres postularle para la chamba llama por favor al “fon” (667) 7690101.

>A evitar que se duerman en sus laureles

Se solicita personal con buena voz, que se aviente el jale de hablarles al oído a los funcionarios mientras duermen, para meterles en el subconsciente que deben cumplir con lo prometido en campaña. Y, aún si no prometieron nada, deben por lo menos cumplir con su chamba, no como en el caso de la comunidad La Guamuchilera, que tiene fallas en todos los servicios y que no hayan qué hacer para que los pelen. Interesados acudir directamente con Mauricio López Parra, chaca del departamento de Obras y Servicios Públicos en Guasave, o echar la llamada al 872 53 94.

>Chamba para electricistas

Urgen electricistas para que le den una checada a las lámparas en las calles de la comunidad de San Luciano, en el municipio de Angostura, donde varias personas han manifestado que las luminarias nomás no funcionan parejo y tienen varios tramos del poblado en penumbras por las noches, motivo por el cual a veces les da cus-cus salir de sus cantones, pero si tienen alguna vuelta pendiente lo tienen que hacer. Si sabes de alguien que pueda aventarse el jale, márcale al chaca de Obras Públicas, Álvaro Camacho, al 697 7340040.

>Urgen perfumes

Los que andan en busca de unos buenos perfumes para darle un aroma bonito a su comunidad luego de tantos drenajes colapsados por todos lados, es la raza del ejido Compuertas, que ya no sabe a qué santo encomendarse pa’ que le arreglen todas las fugas de aguas negras que hay. Si usted sabe en dónde venden unos buenos perfumes de esos que huelen a rosas, favor de echarle el fonazo al gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome (Japama), Guillermo Blake, al (668)8120404.

>Investigación secreta

El alcalde de Rosario, Manuel Pineda, anda que no lo calienta ni el sol, pues a menos de una semana de que se inaugura el parador fotográfico en la comunidad de Chametla, los vándalos ya hicieron de las suyas y dañaron las lámparas que iluminan la palabra Chametla. Fue la raza del pueblo quien le dio el pitazo al presidente y este de volada mandó a investigar para dar con el dañero que está en contra del cambio de imagen de esta comunidad pesquera. Si alguien tiene información que conduzca a la identificación del presunto responsable, marque al 694 952 0410, el alcalde Manuel Pineda se los agradecerá.