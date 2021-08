Piden mayor seguridad en la Guadalupe Victoria

Quienes le hacen el llamado al secretario de Seguridad Pública municipal, Mauricio García Rodríguez, son los habitantes de la colonia Guadalupe Victoria, en Culiacán, esto por la falta de vigilancia en el sector, ya que, ante la constante presencia de grupos armados, temen por su seguridad. Los afectados le piden al chaca de Seguridad que les eche la mano para evitar ser víctimas de la delincuencia. Si usted ha sido parte de los afectados o tiene una forma de solucionar dicha situación y quiere hacerla llegar a las autoridades, llame al “fon” 667-760-1427.

Se buscan plomeros para que se den una vuelta por el ejido Gabriel Leyva Velázquez, mejor conocido como La Escalera, en Salvador Alvarado, a ver si pueden echarle la mano a los vecinos y reparar una fuga de agua en la localidad, pues, según dicen, es mucha el agua que se desperdicia y temen que la bronca pueda empeorar si no se atiende a tiempo. Si sabes de algún plomero que esté puesto para la chamba, márcale al gerente de la Japasa, Manuel Beltrán, al “fon” 673-732-0781.

La dirección de Obras Públicas en Guasave busca raza que quiera trabajar lo que resta de la Administración. El salario está asegurado, pero hay que entregar buenos resultados. Lo que tienen que hacer es sumarse a las brigadas de bacheo para abarcar el mayor número de calles posibles y dejar así una buena imagen de este Gobierno municipal, pues las quejas por el mal estado de las vialidades son constantes. Si te interesa, puedes echarle un grito a Mauricio López Parra, chaca de la dirección, al teléfono 687-871-8708.

Seguridad Pública en Mazatlán anda en la búsqueda de raza que quiera unirse a sus filas, pues con los elementos activos actualmente no es suficiente para patrullar por todo el puerto y, además, estar al pendiente de que los amantes de lo ajeno no le den gane a las escuelas con lo poco o mucho que tengan, como en el caso de tres preescolares donde se llevaron los abanicos y minisplit con todo y cableado eléctrico, cosa que, según el chaca de los azules, no debe volver a pasar, por lo que ya está tomando medidas en el asunto. Interesados en pertenecer a la honorable fila de Seguridad Pública, favor de comunicarse al 669-984-1087, con el secretario de Seguridad Pública municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola.

Vecinos de la comunidad de San Blas, en el municipio de El Fuerte ya están desesperados porque les urge que les solucionen las broncas con el servicio de agua. Ahora necesitan un milagro de un santo pa que las autoridades le dé trámite a este asunto, pues no han dado resultado los plantones que han hecho en las oficinas de la Japaf, al parecer no hay interés. Si usted sabe de algún santo bondadoso y milagroso, páseles el tip para que le pida al gerente de Japaf, Javier Soliz, y a la alcaldesa, Nubia Ramos, unan esfuerzos y le den solución efectiva a esta situación. Si usted también quiere reportar el servicio del agua, lo puede hacer al teléfono 698-893-0348, con gusto lo atenderán.