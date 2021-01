Piden mayor vigilancia en Villa Bonita

Vecinos del fraccionamiento Villa Bonita le hacen el llamado a las autoridades de Culiacán, en especial al secretario de Seguridad Pública, Óscar Guinto Marmolejo, pues aseguraron que desde hace varios meses han estado viviendo momentos de terror ante constantes asaltos y robos por parte de los grupos vandálicos que acechan las calles del sector. Los afectados mencionaron que ya están cansados de la situación, por ello piden más vigilancia en el sector. Si usted es de los vecinos que resulta afectados por la delincuencia y tiene alguna propuesta para dar fin al conflicto, llame al fon (667) 760-1427.

> ¿No tiene chamba?

Atención, raza, el H. Ayuntamiento de Salvador Alvarado anda buscando gente chambeadora que lleve los mensajes de la ciudadanía a la presidenta municipal Pier Angely Camacho de Ortiz, pa que los tome en cuenta y busque de qué manera atenderlos, pues la raza de la comunidad de Lagunitas y de las demás que están cercanas dicen que, por más que piden que les arreglen el tramo carretero que conduce de la comunidad de La Escalera a aquellas rancherías, ni luces de las autoridades por ver en cómo ayudar. Si usted está interesado en la chamba, solo tiene que comunicarse con la mera presidenta al número 673-732-2770, pa que le den un trabajito y les hagan llegar los mensajes, pa ver si así los solucionan más luego.

> ¡Atención, raza!

¿No le teme a la oscuridad y le urge encontrar chamba? Esta es su oportunidad de sentirse como pez en el agua en un trabajo, pues la Dirección de Servicios Públicos está buscando personas como usted para que deambulen por todas las noches por algunas colonias usando una linterna bien grandota y así evitar que se tengan más quejas por las fallas y la falta de alumbrado en el municipio.Quien quiera la chamba, favor de echar la llamada al chaca, Rolando Gálvez, director de Servicios Públicos, al teléfono 687-872-2452.

> Basureros clandestinos

La que ya no entiende qué les está pasando a los de Servicios Públicos del Municipio de Ahome, es la raza de la colonia Las Delicias, y es que al parecer la bronca de los basureros clandestinos no tiene fin. Ya se pusieron al tiro con las denuncias sobre los lotes baldíos, donde los tirabasura ya se acomodaron pa dejar sus desechos, muebles viejos y uno que otro animalito muerto, y no han tenido respuesta alguna. Si usted también tiene ese problema y no encuentra el porqué, háblele al chaca de Servicios Públicos, Iván Roberto Gálvez Meza, al fon 668-816-4009, pa que aclare sus dudas y de una vez le levanten un reporte, a ver si ya lo atienden.

> Urgen pipas para abastecer de agua

El Ayuntamiento de Escuinapa, donde gobierna Emmett Soto Grave, necesita pipas para garantizar el abasto de agua potable a la población. Y es que la Junta de Agua Potable no ha podido avanzar en el conflicto que mantiene con la CFE por la deuda de casi 8 millones de pesos. La paraestatal exige el pago del dinero y amenaza con cortar la energía al acueducto, y por eso los pozos extractores son vigilados las 24 horas por la Policía. Si usted tiene algunas unidades de ese tipo, por favor, recomiéndesela a alcalde escuinapense al teléfono: 695-953-0019.