Piden pavimento en calles de la Huizaches

Quienes hacen el llamado a las autoridades municipales, en especial al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, son los vecinos de la colonia Huizaches, pues aseguraron que ya están cansados de vivir con el mal estado de las calles y que hasta el momento no les den respuesta favorable ante las peticiones que han solicitado para que se pavimenten las rúas del sector. Los afectados manifestaron que a cada paso de época de lluvias es peor la situación. Afectados pueden llamar al “fon” (667) 785 0101.

>¿Tienes poderes mentales?

Si estás seguro de tener poderes mentales con los cuales se pueda lograr cambiar el comportamiento de las personas, si de verdad crees tener la habilidad de modificarle el ‘chip’ a la raza y tienes cómo comprobar dichos dones, la dirección de Salud Municipal y también la Jurisdicción Sanitaria Número 2 te están buscando, pues por más que lo han intentado de todas las formas posibles, la gente sigue sin utilizar el cubrebocas y sin aplicar todas las medidas preventivas, con lo que los contagios siguen a la alza. Si te interesa el trabajo, además de ayudar a tu municipio, contáctate al 687 871 8706 o al 687 872 92 28, con Sergio García o Silvia Preciado, respectivamente.

>Urge poner orden en semáforo

Se requiere urgente un rol para establecer guardias de Tránsito Municipal en el semáforo de acceso al fraccionamiento Prado Bonito, en la ciudad de Guamúchil, pues a los automovilistas poco les importa la posibilidad de ocasionar un accidente y cruzan a grandes velocidades en todos los sentidos sin importar si tienen o no el semáforo en verde, por lo que hay temor entre algunos conductores porque de por sí el punto está estigmatizado por los accidentes y muertes que ha habido ahí, y con estas acciones la cosa se pone peor. Si alguien se ofrece a elaborar el rol de guardias, márquele al comandante de Tránsito, Nedel Ruiz, al teléfono 673 732 39 30.

>Camino intransitable

El Gobierno del Estado necesita que en caliente alguien le pase el tip sobre cómo darle un zarpazo de tigre al Libramiento Lateral 18, en el municipio de Ahome, porque la mera verdad que está todo amolado el camino y peligra un montón de raza que a diario trajina en sus patas de hule por el lugar, principalmente los traileros, quienes a fuerza tienen que tomar esta rúa pa’ entrar y salir de la ciudad de Los Mochis y llegar a Topolobampo. Por fa, oiga, urge que alguien le hable al mero de las obras públicas del estado, Osbaldo López Angulo, al 667 714 3312, pa’ que le diga qué hacer porque tal vez por no saber es que no le meten “punch” a la obra, ¿o no?

>Chamba para eléctricos

El Ayuntamiento de Mazatlán busca un buen eléctrico, que cobre barato y trabaje rápido, esto pa dar solución a la bronca de vecinos de la colonia Buenavista, en Villa Unión, que desde hace un tiempo viven en penumbras por la falta de alumbrado público, pues aunque los vecinos ya dieron la queja al síndico, la obligación de mantener el municipio y comunidades dependientes al 100 es de la comuna, por lo que aseguran no les fallarán en lo absoluto y ya andan haciendo la convocatoria a la raza que sepa del jale pa no fallar. Interesados en la chamba favor de comunicarse al teléfono 669 915 8000, con Luis Antonio González Olague, director de Servicios Públicos.