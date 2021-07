Piden que les echen la mano los de La Loma

Quienes señalaron estar cansados de la falta de atenciones por parte de las autoridades municipales en cuestión de drenaje y alcantarillado como de servicio de alumbrado público son los habitantes de la fraccionamiento San Fermín, por el sector de la colonia Loma de Rodriguera, por lo que le hacen el llamado al alcalde Jesús Estrada Ferreiro para que les eche la mano, pues el problema no es reciente y cada determinado tiempo se presenta la problemática afectando a los habitantes de la zona. Si usted es de los que se viven afectados con esta falla de servicios públicos o desea denunciar un problema similar ante municipio, llame al fon (667) 785 0101.

> Urge un buen notario

Se solicitan los servicios de un buen notario para que elabore un contrato en el que los bodegueros de la región del Évora se comprometan a respetar los precios de comercialización del maíz y de esta manera dejen de afectar los pagos a los productores, quienes no sienten lo duro sino lo tupido ante las pérdidas, pues como dicen por ahí, de granito en granito llena el buche la gallina y con lo que les están descontando al no respetar los precios salen perdiendo los agricultores. Si sabes de alguien que pueda hacer el contrato pronto, márcale al mero mero de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Carlos Beltrán, al 673 732 12 09.

> En busca de un fumigador

El Ayuntamiento de San Ignacio anda en la búsqueda desesperada de un fumigador, de los que manejen químicos, recetas caseras y hasta vudú, para desterrar la plaga de bichos meones que cada año llega al municipio, por ahora lo más que se le ocurrió al alcalde para aminorar el problema es prender menos luminarias del alumbrado público, ya que hasta la fecha no han tenido respuesta por parte del Comité de Sanidad Vegetal. Quienes estén interesados en el jale, o conozcan a alguien que se pueda aventar el jale, favor de comunicarse al 696 962 5103, con el chaca del municipio, el alcalde Iván Báez.

> Papelito habla

Vecinos del puerto de Topolobampo, en el municipio de Ahome, están desconcertados porque no han recibido el apoyo de ninguna autoridad con la bronca de los predios invadidos, hace un año pusieron la denuncia formal ante la Vicefiscalía y no han procedido. Los reales propietarios de estos terrenos han querido construir, pero los invasores que son agresivos y ofensivos no los han dejado actuar. Ni la sindicatura ni el municipio han querido desalojarlos, por lo que de nuevo le piden al alcalde Billy Champan, antes de que se vaya, les eche la mano con esto y resuelva pacíficamente esta invasión. Aquí esta su teléfono 668 816 4002, por si alguien le quiere decir personalmente esta situación. ¡Urge!

> Se busca gente que ame la naturaleza

¿Te encanta la limpieza, eres amante de la naturaleza y tienes mucho tiempo libre?, la dirección de Ecología en Guasave está buscando gente como tú para que se encargue de formar brigadas de limpieza y que dejen rechinando los múltiples solares y lugares que son utilizados como basureros clandestinos, sobre todo en comunidades y colonias en donde la misma gente se queja por el foco de infección, pero que nada hacen para evitar el problema, como en el caso de El Cerro Cabezón. Si te interesa el trabajo puedes comunicarte con Melquíades Ahumada, al teléfono 872 15 36.

