Pillos andan desatados por falta de vigilancia

Quienes ya no soportan la falla de servicios públicos e inseguridad son los vecinos de la colonia Estela Ortiz, en Culiacán, después de sufrir varios asaltos ante la falta de alumbrado público y vigilancia de la zona. Los afectados expresan que las autoridades municipales no han hecho nada por mejorar la situación, pese a que han hecho las denuncias correspondientes, por lo que indican que han sido olvidados por las autoridades municipales y le hacen el llamado al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, para que tome cartas en el asunto y les mejore la calidad de alumbrado, pues no es seguro salir en gran parte de la zona. Si usted es una de las personas que se ve afectada o padece un problema similar y quiere denunciar, llame al “fon” (667) 786-0101.

> Faltan espacios pa’ sepulturas

Los rosarenses que enfrentan el fallecimiento de algún familiar tienen una bronca, pues el Ayuntamiento carece de espacio públicos para sepultar a los difuntos. La gente tiene que contratar los servicios de un cementerio particular para realizar el sepelio. Ante esta circunstancia, el secretario del Ayuntamiento de Rosario, Maximiliano Mora Uribe, está en busca de un espacio para adquirirlo, pues es una necesidad del pueblo. Quien tenga un terrenito que ya no lo ocupe, véndaselo al Ayuntamiento, pues será para solucionar una necesidad que en estos momentos es apremiante. Pueden marcarle al secretario al teléfono (694) 952-0410 o, de plano, hablarle al alcalde Manuel Pineda.

> Se buscan relojes precisos y con alarma

Quienes necesitan unos relojes muy precisos y con alarma que suene fuerte son algunos choferes de camiones urbanos en la ciudad de Guamúchil, y es que la principal bronca que se tiene con algunos de ellos es en relación con los horarios, pues no pasan a sus horas y tienen a los pasajeros esperando, queja que ya ha sido externada varias veces por los mismos usuarios. Si sabe dónde conseguir los relojitos, márcale al delegado de Vialidad y Transportes en Salvador Alvarado, Leobardo López, al 673-734-4228.

> Urgen faros

La que andan en busca de unos faros gigantes es la raza del ejido 18 de Marzo, en Ahome, quien dice estar bien amolada y sin que nadie le haga caso. Si usted sabe dónde encontrar uno de estos faros gigantes, como los que se usan en los puertos, favor de echarle el fonazo al presi de Ahome, Guillermo Chapman Moreno, al teléfono (668) 816-4002.

> A liberar banquetas

La Dirección de Vía Pública en Guasave busca un terreno en el centro de la ciudad en donde se puedan reubicar todos aquellos comerciantes que se ubican en las banquetas y que no dejan espacio para que transiten los peatones. Lo que se busca es no afectarlos con el punto de venta, pero también liberar las banquetas para que no se haga el atascadero. Si tienes el terreno disponible y te interesa rentarlo, échale la llamada al mero mero de Vía Pública, Mario Figueroa, al (687) 871-8700, para que te comuniquen a su extensión.