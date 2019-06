Poco aumento a los polis sigue dando de qué hablar

El que no sale de polémicas es el presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, pues ahora resulta que el coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, dijo que estaba denigrando a los elementos de la Policía Municipal con el raquítico aumento salarial que les dio y que se ve muy mal que los traiga juntando basura en las calles, siendo que esa no es su función. Si usted está de acuerdo con el coordinador o es policía municipal y quiere meter más polémica a la situación, que al cabo una raya más al tigre no es nada, llame al fon (667) 712 71 68.

> Píldoras pa la memoria

El que anda buscando con urgencia unas de esas píldoras pa la memoria es el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome (Japama), pues los vecinos de la colonia Malvinas lo abordaron pa exigirle que de una vez por todas le dé solución al problema de drenaje, el cual, desde hace mucho que lo han solicitado. Si usted sabe en dónde encontrar de estas pastillitas, haga el favor de echarle el fonazo al gerente de la Japama, Guillermo Blake, al (668) 812 04 04.

> Lo más bara

Se solicitan lámparas de mano de las potentes, que sean grandes y que alumbren mucho; también es muy importante que utilicen pilas recargables y que vengan con todo y cargador, esto pa ser donadas a las viviendas en las colonias donde de plano el alumbrado público no sirve y las calles se quedan completamente a oscuras, pues tal parece que es más práctico y económico que reparar de una vez por todas las luminarias. Si tienes lo que buscamos, favor de reportarte con Rolando Gálvez, chaca de Servicios Públicos, o echar la llamada al (687) 871 87 02.

> Avenida difícil de reparar

Se busca raza que se moche con unos sacos de cemento pa ir rellenando los hoyos de la avenida Gabriel Leyva Solano en la ciudad de Guamúchil, pues al parecer el área de Obras Públicas no ha podido con ella. Y es que parece que, luego de que tapan un hoyo, se destapan otros dos, y más tardan en reparar un tramo, cuando en menos de lo que canta un gallo ya está hundido otra vez. Si sabes de alguien que done material, comunícate con el dire de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.

> Cabildo improductivo

En el Ayuntamiento de Escuinapa, los dimes y diretes entre el alcalde Emmett Soto Grave y los regidores de la oposición (PAN y PRI) se caldean día con día, al grado de que el munícipe ya los tachó de improductivos. Los ediles criticaron que los funcionarios municipales realizan doble función, a lo que el alcalde contestó que mejor se pongan a crear reglamentos e iniciativas pa beneficio de la ciudadanía. Pues a seis meses de Gobierno, solo un regidor ha presentado chamba. En este contexto, no está de más que los regidores contraten buenos asesores pa que les vayan dictando qué hacer en el trabajo, antes de pasar a la historia como el cabildo más improductivo en la historia de Escuinapa. Quien se apunte, marque al número (695) 953 00 19.