Pocos tránsitos y mucho caos

¡Urgen tránsitos! A los que no se les ha visto en el nuevo paso peatonal son los tránsitos. Parece que están de vacaciones, mientras el caos vial se pone intenso por el paseo Niños Héroes, justo en el paso del Puente Negro. Por ello, urgen agentes viales o ciudadanos que quieran apoyar en la chamba. Interesados, favor de comunicarse con el secre de Seguridad y Tránsito, Óscar Guinto Marmolejo al fon (667) 758 09 00.

> Guardias

La raza de la colonia Rosendo G. Castro, en Los Mochis, anda en busca de unos buenos guardias de seguridad pa combatir a cuánto ladrón y asaltante se aparezca por el barrio, ya que en los últimos días se han presentado diversos robos sin que nadie los pare. Si usted sabe en dónde encontrar uno de estos guardias de seguridad que sepa cómo parar a los rufianes, favor de echarle el fonazo al dire de Seguridad Pública del municipio de Ahome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, al (668) 815 27 36.

> Mala vista

Se solicita un buen oftalmólogo que tenga amplia experiencia y buenas recomendaciones pa que le aplique un buen chequeo al delegado de Vialidad y Transporte en Guasave, ya que parece no observar que varios semáforos peatonales están completamente obstaculizados por las nomenclaturas de las calles o por publicidad. Quien se crea capaz de mejorar la vista del chaca de la corporación, Sergio Zavala, échele la llamada al (687) 872 41 48.

> No se acaban las broncas

Urge un brujo pa que les haga una limpia a los ganaderos de Mocorito, pues recientemente la bronca que arrastraban era que no la estaban pasando bien porque no llovía, pero ya está lloviendo y la bronca que queda es que el alimento está muy caro, a ver si con una limpia se compone la cosa. Si sabes de alguien que sea efectivo pa las limpias, marcale al mero mero de la Ganadera de Mocorito, Juan Leoneo Montoya, al (673) 735 00 55.

> Alcalde en depresión

Personas cercanas al alcalde de Rosario, Manuel Antonio Pineda, dicen que este se encuentra muy deprimido y que necesita uno de esos tés pa levantar el ánimo. Y es que el munícipe se muestra con la pila baja en momentos en los que el PAN, partido en el que milita, se encuentra en proceso de elecciones internas. Solo hay que saber que el alcalde ya se soñaba compitiendo por la dirigencia estatal del Acción Nacional, por lo que ya se imaginará usted cómo se siente por haberse quedado en el camino. Si se anima a hacerle llegar un buen remedio, aquí le dejamos su el fon (694) 952 04 10, pa que le hable y se pongan de acuerdo.