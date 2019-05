Preocupados por los despidos en Conafe

Quienes están que se mueren de la incertidumbre son los trabajadores eventuales de Conafe, ya que aseguran que serán despedidos por orden de la federación, debido al programa de austeridad que está implementando el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que su trabajo como eventuales representa un problema financiero. Si usted quiere saber a detalle la info o es parte de los trabajadores eventuales y no conocía la situación, llame al fon (667) 713 50 04.

> Se creen de hule

Urgen unas túnicas de hule pa los trabajadores que salen de una maquiladora, ubicada en el bulevar Macario Gaxiola, en Los Mochis, ya que en punto de las 15:00 horas todos salen en bola sin tener alguna precaución con el riesgo de que un carro o un camión los atropelle. Si usted conoce en dónde venden lo solicitado, favor de echarle el fonazo al director de Tránsito Municipal de Ahome, Javier López Tostado, al (668) 816 82 00.

> Pican pican los mosquitos

Al Deportivo Colón en Guasave le urge que una empresa de productos fumigantes contra mosquitos y jejenes, con personal disponible y que maneje buen precio, se aviente el jale de echarle una fumigadita, pues la raza que acude a hacer ejercicio dice que no aguanta a los insectos. Si te interesa el trabajo, échale la llamada al chaca de Salud Municipal, Sergio García, al teléfono (687) 871 87 06.

> Un reclamo bien merecido

Los habitantes de Acatita de los Castro, Angostura, liderados por Angélica Valenzuela Camacho, estallan en coraje contra Mario Valenzuela, delegado estatal de Conafe, por el olvido total en que tienen a los dos pequeños planteles que hay en la comunidad, muestra de ello es que los niños de preescolar y primaria toman clases en condiciones muy deplorables, en cuartos que no tienen puertas, carecen de seguridad, luz eléctrica y ventanas. Pero lo peor del caso es que los niños no tienen mobiliario, y por más que se lo han pedido a Conafe, no quieren apoyarlos en nada, solo les mandaron dos maestras y las dejó a su suerte, pues ni a ellas les han puesto atención. Ahí si quiere ponerles una regañada en nombre los de Acatita, llamen al (672) 727 01 92.

> Si se bañan, se mueren de sed

En la comunidad de El Habal, al norte de Mazatlán, la raza no se baña. Y es que dicen que desde hace un mes el servicio de agua potable es deficiente, al grado de que chicos y grandes duran días sin bañarse pa no usar el agua que tienen destinada para su consumo. Lo peor del caso es que la Jumapam les manda puntual cada mes el recibo, algunos hasta alterados con consumo de hasta mil pesos. Los habitantes tienen contemplado manifestarse si el alcalde de Mazatlán, Guillermo Benítez, no les resuelve el problema. En estos días le van a lanzar una llamada al (669) 915 80 00, pa que les mande pipas, de lo contrario, harán sentir su enojo.