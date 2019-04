Preparados pa cualquier peligro en vacaciones

El titular de Protección Civil Sinaloa, Juan Francisco Vega Meza, exhortó a cuidar y tener prevención en esta temporada vacacional de Semana Santa, resaltando la importancia de que las familias sinaloenses tomen medidas de prevención al visitar los distintos lugares turísticos del estado, esto pa que los vacacionistas estén conscientes y eviten situaciones lamentables, como lo son los accidentes viales y ahogamientos en ríos, playas y albercas. Si usted se encuentra en una situación de peligro en los días de vacaciones y quiere informarse a detalle de los riesgos que puede correr, comuníquese al fon (667) 717 82 87.

> Mural de la vergüenza

En la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome (Japama) andan buscando cuál es la mejor pared de todo el edificio pa poner un mural y colgar lo que bien pudieran ser los diplomas de la vergüenza, ya que si hubiera un concurso pa ver quién se llevaba estos reconocimientos, con tanta fuga de agua potable que hay en todo el municipio, el montón de drenajes tapados y la poca presión de agua en las madrugadas que acusan vecinos de los fraccionamientos Las Mañanitas y El Parque, la Japama bien podría llevarse las palmas estilo Hollywood. Ahí si conoce más o menos el edificio de la Junta y se le ocurre dónde poner ese mural, échele el fonazo al chaca de la Japama, Aarón Blake Serrano, al (668) 812 04 04.

> Sin recibir pago alguno

Los que no se rajan son los voluntarios de Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja en Guasave, quienes estarán durante estas vacaciones en balnearios y puntos concurridos del municipio para estar alerta y auxiliar ante alguna situar de riesgo. A diferencia de otros funcionario que aprovechan estos días pa’ andar de vaquetas, los voluntarios no reciben un peso por su labor y no dejan de trabajar. Por eso, si ve a la alcaldesa Aurelia Leal y quiere sugerirle algo con respecto a los proyectos de apoyo pa estos grupos, acérquese, o ya que regrese de sus minivacaciones hágale saber su propuesta al (687) 871 87 86.

> No habrá excusas

A la raza que va a la playa se le colgará en el pecho un localizador GPS pa ver si agarra la onda y la deja limpia. El mero mero de Ecología en el municipio de Angostura, Abelino Angulo, se puso a instalar unos depósitos pa que la raza coloque todos los desechos de plástico, y pa que encuentre estos lugares anda urgido buscando un puño de localizadores. Si tiene que le rente, le preste o le venda, llámele al fon (697) 734 00 04, y póngase en contacto pa que le eche una manita con este asunto.

> Pachanga en Mazatlán

En Mazatlán, hasta el más pobre se siente millonario, y más en estos días de Semana Santa. Todos están invitados al gran concierto que darán el sábado 20 de marzo Los Tucanes de Tijuana y la Sonora Dinamita. Y aunque supuestamente costará 1.5 millones de pesos, el alcalde Luis Guillermo Benítez dijo que es pa que los turistas y mazatlecos disfruten de un espectáculo gratuito. Y hasta afirmó que no habrá narcocorridos. ¿Será? Para mayores informes, comunicarse con el presi al fon (669) 915 80 00.