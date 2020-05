Problemas con el servicio de recolección de basura

Quienes hacen un llamado al gerente de Servicios Públicos de Culiacán, Manuel Ochoa Salazar, son los vecinos de la colonia Cañadas, pues los habitantes señalan la constante falla del servicio recolector de basura que les afecta desde hace más de una semana. El servicio no pasa y los montos de basura se siguen acumulando, por lo que le piden al encargado del área que se ponga las pilas. Si usted es de los vecinos afectados y quiere llegar a una solución con las autoridades, llame al fon (667) 785 0101.

> Compra en línea

Los que viven en el ejido Los Torres, en El Fuerte, quieren ver si en algún lugar del mundo venden por esas tiendas “onlain” algo bien fuerte pa producir paciencia y entender la lentitud con la que chambea la comuna fortense. Y es que alegan que tienen harto tiempo pidiendo una fumigación y, aunque sea, una raspada de calles, pero es hora que los del Ayuntamiento nada que se apersonan a arreglarles sus asuntos. Ahí si le sabe a las ventas cibernéticas, porfa, échele el fonazo a la alcaldesa Nubia Ramos, al (698) 893 0320, Ext. 205, pa que compre en línea y les lleve los productos. Chance y hasta les lleva los camiones fumigadores y máquinas pa raspar lleva.

> Atención, electricistas

La dirección de Servicios Públicos en Guasave está buscando personas que sepan sobre electricidad y luminarias pa que se avienten la nada fácil tarea de reparar el alumbrado, pues tal parece que ni con la metida de mano que le dio la empresa que instaló las lámparas LED ha quedado resuelto el problema, y la ciudadanía sigue quejándose por las calles oscuras. Si te interesa la chamba, puedes comunicarte directamente con Rolando Gálvez, titular de dicha dirección, al teléfono (687) 872 2452.

> No hay luz, no hay seguridad

Quienes le hacen un atento llamado al mero de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto Mata, son los vecinos de la comunidad 15 de Septiembre, perteneciente a la ciudad de Guamúchil, pues dicen que, a causa de que no sirve el alumbrado público, se han presentado muchos robos dentro del poblado, porque la raza se aprovecha de que no hay señal de luz pa hacer sus fechorías. Si usted se anima a reportarle esta situación al de Obras Públicas, porfa, échele una llamadita al fon (673) 732 0638, pa que los vecinos puedan sentirse más tranquilos.

> Reciba su pago triple

Si usted trabajó este viernes 1 de mayo y en su próximo depósito no se refleja el pago triple correspondiente, que no le extrañe. El secretario de Trabajo y Previsión Social en el estado, Eduardo Portillo, anunció que debido a la crisis económica desatada por la pandemia de COVID-19, las empresas que no cumplan con esa disposición estarán libre de sanción. No estaría demás explicarle al funcionario que son los trabajadores quienes más están sufriendo por la crisis del coronavirus, y el pago extra aliviaría en algo la apretada situación en la que se encuentran. Aquí le dejamos el teléfono, (667) 758 7200, Ext. 1010, por si se anima.