Profes del SNTE 27 exigen pago

Quienes se manifestaron por irregularidades en el sindicato fueron los maestros de secundarias generales del SNTE 27, esto por consecuencias de falta de pagos, cumplimiento de propuestas y basificaciones, los docentes explicaron que desde hace varios meses se está teniendo una gran bronca con el sindicato, por lo que hacen el llamado al secretario de Educación Pública y Cultura (Sepyc), Juan Alfonso Mejía López, para que les dé una solución a la serie de irregularidades que se ocurren en dicho sindicato. Si usted es parte de los docentes afectados por dicha problemática o desea hacer una propuesta de soluciones al sindicato o a la Sepyc, puede llamar al fon (667) 714 5651.

> Candaditos

El chacas de Tránsito Municipal de Angostura, Carlos Hernández Favela, anda buscando raza soldadora o que tengan candados que refuercen, y es que resulta que el municipio costero no cuenta con señalética, pero el problema no es porque no se trabaje para instalar, sino porque hay vandalismo y robo y eso deja temblando a Tránsito, que más tardan en poner que la raza en tumbar y llevárselas. ¿Para qué?, nadie sabe. Pero si le interesa echarle una ayudadita, llámele 697 734 0004 y póngase a la orden.

> Chafiretes sin control

Por el bulevar Pedro Anaya de Los Mochis, en el tramo entre la legendaria calle Gabriel Leyva y el bulevar Río de las Cañas, se necesita un montón de vibradores en el pavimento pa que los choferes vayan como debe ser: como Dios manda, oiga, porque de plano que pasan zumbando y dejan tintineando a los que van a patín y quieren cruzar pal otro lado de la acera, y por qué no decirlo, también a conductores que hacen caso de las señales y no las transgreden. A ver quién le puede hablar al mero mero de los tránsitos en Ahome, Héctor Javier López Tostado, al fon 668 817 1130 pa que le diga dónde hay tanto vibrador que se necesita con carácter de urgencia pa que haga el presupuesto, los compre y los mande poner, ¡arre!

> A tapar baches

Si en tu colonia hay calles que están llenas de hoyos y que de verdad urge que se les dé una buena manita de gato, ahora es tu oportunidad para levantar la voz y exigir las mejoras, pues con eso de que se invertirá una buena lana en el programa de bacheo, que buena falta le hace a Guasave, en una de esas y tú y tus vecinos se benefician. Si quieres hacer la solicitud, puedes comunicarte con el chaca de la Dirección de Obras Públicas, Mauricio López Parra, al teléfono 687 872 24 52, pues ahí es en donde determinarán qué puntos son los que se beneficiarán con este programa, aunque señalaron que será permanente.

> Gran palomita

Los que se lucieron ahora sí fueron los polis de la municipal, pues se pusieron las pilas y apañaron al compita que andaba de grafitero por el malecón y lo obligaron a reparar el daño hecho, lo que puso muy contentos a los mazatlecos, aunque afirmaron que así como agarraron a este joven, deberían hacerlo con los demás, pues algunas zonas de la ciudad ya parecen pizarrón de tanto grafiti, sin embargo, para motivar a los azules a que le sigan echando ganas, los porteños han mandado a hacer una gran palomita pa ponerla en la entrada de las instalaciones de la municipal, quien se quiera aventar el jale favor de comunicarse al teléfono: 669 984 1087, con Juan Ramón Alfaro Gaxiola, encargado de despacho.