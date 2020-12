‘Profes’ señalan que el ‘góber’ no les cumple con pago

Quienes se manifestaron el día de ayer en el Palacio de Gobierno para exigir una respuesta ante la falta de pago de compensación por cierre de año fueron los maestros del programa de PAEPEM del niño migrante, y buscan una audiencia con el gobernador, Quirino Ordaz Coppel, pues aseguraron que prometió darles una solución antes de que el personal de Gobierno saliera de vacaciones, y hasta el momento siguen sin recibir respuesta. Los profesores indicaron que es la quinta ocasión que acuden al Palacio para exigir el pago que les corresponde a 200 docentes que chambean en los campos agrícolas del Sinaloa. Si usted es de los maestros afectados y quiere una solución inmediata llame al “fon” (667) 7587000.

>Carencias de alumbrado público. Por allá por el ejido Rosendo G. Castro, yendo pa’l lado de Topolobampo, lo que quieren los vecinos es que les echen la mano con los servicios públicos, como el alumbrado y las calles todas destartaladas, pa’ poder andar a gusto, al cien, no como ahorita, que tienen que cuidarse de no andar pisando donde no deben con riesgo de dar un mal paso en fin de año. Ahí cuando pueda, oiga, échele el fonazo al chaca de los Servicios Públicos de Ahome, Iván Roberto Gálvez Meza, al 6688164009, pa’ ver cuándo se jala pa’l lugar a atender las necesidades que hay, y de una vez se lleva al chaca de las Obras Públicas, Rael Rivera, pa’ que atienda lo que se refiere a las calles.

>Broncas de aguas negras. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag) busca, pero con desesperación, plomeros que sepan bien eso de las mexicanadas y que sepan arreglárselas con poco presupuesto, para que solucionen la bronca del derrame de aguas negras que se tiene en la colonia Tierra y Libertad, pues los vecinos otra vez están pegando de gritos y es que la falla es constante. Si crees poder con el paquete, échale la llamada a la mera mera de la Jumapag, Nubia Puentes, al teléfono 687 871 18 57.

>Urge pipas. Se buscan pipas con suficiente capacidad de almacenamiento en el tanque para que se den la vuelta por las calles sin pavimentar de la colonia Aviación, en la cabecera municipal de Mocorito, y den una regadita, pues según dicen los vecinos, de repente pasan motos o carros hechos la mocha y les dejan una nube de polvo entre las casas, pues casi no se riegan las calles. Si sabes dónde conseguir unas pipas, márcale al mero mero de Obras Públicas, Fernando Nájar, al “fon” 673 735 02 92.

>Buscan un santo muy milagroso. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa (Jumapae) anda en la desesperada búsqueda de un santo tan milagroso que les haga el favor de iluminar a todos los morosos pa que vayan a pagar sus deudas a la paramunicipal, pues no hallan la puerta pa liquidar el adeudo a la CFE y así garantizar agua todos los días a los escuinapenses. Quien sepa o haya sido testigo de algún milagro, favor de informar al gerente de Jumapae, Geovani Saracco Martínez, pa que también se encomiende y comience a prenderle sus veladoras, al 695 95 311 990.