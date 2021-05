Protestan expolicías para exigir pago

Quienes se manifestaron en el Ayuntamiento de Culiacán, por supuestos “moches” en sus sueldos, fueron policías municipales jubilados, notificadores y personal distribuido de sus cargos en el municipio, pues, ante la inconformidad y falta de repuestas por las autoridades competentes, los protestantes bloquearon la avenida Álvaro Obregón, para exigir que se les haga justicia por las arbitrariedades cometidas por parte de la comuna. Los expolicías afectados dijeron que se les pide “moches”, del 20 o 30 por ciento del pago total de sus finiquitos a quienes ya tienen 25 años de antigüedad, mismo que les es pagado bajo esa condición, o de lo contrario no se les otorga. Si usted es parte de los afectados y busca una solución o investigación a fondo llame al “fon” (667) 785 0101 con el alcalde interino Miguel Ángel González.

> ¿Amas la naturaleza?

Urge en Guasave, alguien que ame la naturaleza y le preocupe el medio ambiente, que no le tema a poner mano dura contra quien cometa acciones que dañen al medio ambiente como podar y talar los árboles, para que se encargue de regular esa parte correspondiente a la dirección de Ecología, pues pareciera que el director no puede con la chamba o no se anima a aplicar sanciones, pues por toda la ciudad es común ver que poden árboles inmoderadamente e incluso que los corten por completo, pese a que se supone solo se da permiso de tumbarlos en caso de representar un peligro. Si te interesa el trabajo puedes echarle la llamada a Melquiades Ahumada, chaca de dicha dirección, al teléfono 687 872 15 36. La paga es buena y puntual.

> Buscan pintarrones

La raza en Mazatlán anda en busca de pintarrones para repartir entre los candidatos a la presidencia municipal, especialmente a Fernando Pucheta, pa recordarle en caso de que llegara ser el próximo alcalde, las propuestas que ahora plantea, sobre todo lo de alumbrado público y servicio de agua potable. Quien sepa donde conseguir los objetos favor de comunicarse a las oficinas del Partido Revolucionario Institucional, al teléfono 669 982 1260 con quien conteste.

> Urge regar calles

Se buscan pipas que se encuentren desocupadas para ir a darle una regadita a las calles de la colonia Solidaridad, en la ciudad de Guamúchil, pues dice la raza que hay carros que pasan “hechos la mocha” y les levantan un polvaredón, por el cual temen enfermarse y ni una regadita les dan. Si sabes dónde conseguir unas pipas, márcale al mero mero de Obras Públicas, Hugo Soto, al teléfono 673 732 06 38.

> Chamba para vigilantes

Los vecinos del sector Valle Bonito, al poniente de la ciudad de Los Mochis, andan en busca de raza que le quiera entrar a la chamba de vigilante pa’ sorprender a los vecinos incómodos que tiran basura, escombros y hasta uno que otro animalito muerto en el bordo del dren Álamos. La raza se queja de los malos olores y la contaminación del cuerpo de agua y ni qué decir de lo feo que se ve el dren que corre paralelo al asentamiento. Si quieres entrarle al jale comunícate al 668 815 2736 con el mero mero de Seguridad Pública, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, y ponte a sus órdenes. ¡Arre!