Protestan por cobros indebidos en culichi

Quienes se manifestaron a las afueras del Instituto de Vivienda Municipal fueron los habitantes del fraccionamiento Valle de Encino, Amapas y el Bicentenario, esto debido a que les están haciendo cobros indebidos. Algunos explicaron que ya liquidaron sus viviendas en administraciones anteriores en donde les hicieron algunos descuentos debido al pronto pago, discapacidad, etc. Fue en esta administración, al momento que quisieron tener la clave catastral, cuando les dijeron que tenían de adeudo el descuento que les habían hecho porque era ilegal, y que además debían intereses. A otros solo les empezaron a llegar las notificaciones, y personas que con sacrificios pagaron 60 mil pesos por la vivienda, ahora les están cobrando 90 mil. Ante la situación, le piden al director del Instituto, José Luis Ramírez Sarabia, parar estos cobros excesivos. Si usted es parte de los afectados y quiere una solución llame al “fon” (667) 7166842.

>¿Estás sin chamba?

Urge raza entrona que tenga mucho tiempo libre para que se lance al municipio de Angostura a vigilar las parcelas de garbanzo, pues dicen los productores que no hallan la puerta con el robo hormiga, que si bien no es tanto, de repente sí se sienten las pérdidas a largo plazo, pues es un acto recurrente, por lo que quieren que haya más vigilancia en ese sentido. Si te animas a aventarte la chamba, márcale al director de Seguridad Pública, Sergio Lagunes, al teléfono: 697 734 00 33.

>En busca de un escondite

Los que andan urgidos por un buen escondite son el gober y el presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, pues luego de que les cayera el chahuistle en pleno evento de banderazo de inicio para ciclovía, no hallaban dónde meterse. Resulta que vecinos de la López Mateos les cayeron en pleno evento pa’ exigir se les cumpla con las promesas de antaño y erradiquen la bronca de agua que los inunda en cada época de lluvias. Quien sepa de un buen lugar, favor de hacérselo saber al alcalde porteño, Luis Guillermo Benítez Torres, al teléfono: 669 915 8000.

>¡Atención, raza!

Se solicita a toda la raza que es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guasave que se una a la coperacha mensual que se estará realizando pa’ tener internet libre en las instalaciones y así hacer aunque sea un poco más llevadera la espera para ser atendidos, pues las quejas por este motivo siguen siendo constantes. Quien quiera poner su granito de arena favor de comunicarse con Trinidad Leyva, chaca del IMSS, o echarle la llamada al 687 872 06 03.

>Bajas ventas en mercado

En el mercado 030 de Los Mochis quieren que de una vez en la comuna ahomense se respete la lana pa’ la chamba pa’ rehabilitar la calle Ignacio Zaragoza mero enfrente de ellos, ya que dicen que entienden que la obra es buena pero que les está afectando porque la raza no se acerca y, por ende, no hay ventas, y es que no quieren que pase como con la Guillermo Prieto, donde tardó más del año nomás pa’ hacer un tramito. Oiga, por favor, háblele al secre del Ayuntamiento, Juan Francisco Fierro Gaxiola, al 6688164003, pa’ que tome nota de este punto y haga que se respeten los tiempos de entrega de la obra, ¡sale!