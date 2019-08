Que va llegando y aún no sabe qué rollo, dice alcalde

El alcalde Jesús Estrada Ferreiro sí que está pendiente de su municipio, pues resulta que ante las lluvias que se presentaron la mañana de ayer, al cuestionarlo sobre si ya tenía el reporte de los daños en la ciudad, respondió que no sabía dizque porque iba llegando de la Ciudad de México y que ni había desayunado, por lo que tuvo que hacer un recorrido enseguida pa verificar y poder responder a los reporteros que lo cuestionaron. Por suerte no se generaron daños mayores con las precipitaciones, pero lo que sí está de lamentarse es que el presi ponga de excusa que anda de viaje y que ni ha desayunado como pa saber si hay daños o no en la ciudad. ¿O cómo lo ve usted? Si es de los que puede hacer varias cosas a la vez, échele una llamadita al alcalde al (667) 715 92 63, pa orientarlo sobre cómo hacer unas cosas sin dejar de ver por su municipio.

> Estructura frágil

Por el cruce de los bulevares Ayuntamiento y Antonio Rosales, en la colonia 12 de Octubre de Los Mochis, la gente quiere que se apersonen los de Protección Civil, pa que le den una checada a una estructura metálica que está en el borde de un canal y que causa preocupación por lo enclenque que se guacha. Y es que ya llegaron las lluvias, y con estas los vientos. Y lo que menos quieren es que se dé una desgracia, pudiéndose evitar. Ahí si puede, échele el fonazo al chaca de los uniformados de amarillo con negro, Salvador Lamphar Rodríguez, al (668) 816 38 12, pa que se den un vueltón por el lugar y hagan lo que corresponda. ¡Urge!

> Necesitan mano dura

Ya va siendo hora que en la Dirección de Tránsito de Guasave se acuerden de cuáles son sus funciones, pues resulta increíble que cobradores de casas de préstamos acaparen toda una banqueta estacionando sus motos y ahí no se diga nada, siendo claro que violan las reglas de vialidad. Ya es hora de que alguien le marque a Manuel Blanco, al teléfono (687) 872 18 18, pues como dire de Tránsito debe poner orden ya.

> Hartos de las motos y naves

Se buscan trabajadores que no le saquen a la talacha pa que hagan hoyos en las calles de los poblados donde se han registrado quejas por la presencia de motociclistas y automovilistas que circulan como alma que lleva el Diablo, esto tomando el dato del conjunto habitacional de Las Vegas, en El Ébano, Angostura, ya que tienen una bronca con el montón de hoyos en las calles, pero al mismo tiempo aseguran que esto sirve pa que la raza circule despacito y no anden quemando llanta. Si sabe de alguien que le interese la chamba, márquele al mero mero de Tránsito, Carlos Hernández, al (697) 734 00 33.

> Una limpia urgente

En serio que el gerente de la Jumapam, Ismael Tiznado Ontiveros, necesita una limpia. Apenas se empezaba a restablecer el servicio de agua potable cuando ya le caía una cascada de críticas porque llegaron las lluvias y provocaron otra suspensión. Ahora, los chubascos generaron un corte de energía, el cual hizo que los pozos se pararan y afectaran el suministro de agua en la zona norte de la ciudad, por lo que los ciudadanos descargan su enojo contra el funcionario. Así que, si sabe de alguien que sea bueno en eso de las limpias, por favor llámele pa que se lo recomiende al (669) 915 70 00.