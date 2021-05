Quieren fuera al director del Icatsin

Quienes continuaron manifestándose para exigir la destitución del director del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa (Icatsin), Francisco Frías Castro, fueron los capacitadores de dicha institución, pues indicaron que si el gobernador Quirino Ordaz Coppel no destituye al director para este miércoles, habrá un paro de labores a nivel estatal como medida ante las exigencias que están solicitando. Los manifestantes que acudieron a las afueras de las instalaciones en el Icatsin dijeron que ya se acordó dicha situación con la líder del Stase, Teresita Ochoa Pérez, por lo que se contempla parar labores en las oficinas de la USE, penales y organismo descentralizados. Si usted es parte de los afectados y busca una solución con Ordaz Coppel, llame al “fon” (667) 758-7000.

> Chamba para albañiles

Se buscan albañiles para que se lancen a reparar la avenida Juárez, casi en la esquina con el bulevar Rosales, en el Centro de Guamúchil, a ver si así queda pareja, pues luego de los trabajos que hizo la Japasa en dicha área, tras abrirla nuevamente a la circulación, aguantó poco más de un mes cuando ya presenta grietas y un hundimiento en la mitad de la calle. Si te interesa la chamba, échale un fonazo al gerente de la Japasa, Manuel Beltrán, al teléfono 673-732-0229.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

> Un viacrucis para tener una camilla

Cuando les toca dejar un herido o hacer un traslado a la clínica 49 del IMSS, paramédicos de Cruz Roja en el municipio de Ahome se encomiendan a San Judas Tadeo pa que en el Seguro no les alarguen la entrega de las camillas, y es que de a tiro se pasan de lanza seguido, como ayer, cuando una ambulancia de la Villa de Ahome llegó a las 9:30 horas y eran las 13:30 horas y ¡todavía no podían irse! La razón: no les daban la camilla que porque no tenían dónde poner al herido. Ahí si puede, échele el fonazo al dire del hospital, Enrique Romero, al teléfono 668-816-5611, pa ver si se une a la oración o si pide a sus superiores que le den más camillas, pa que no causen estos trastornos a las ambulancias de Ahome, ¡arre!

> Gánate unos pesitos extras

Atención, chalanes, maistros de la mezcla, ninis y personas que quieran llevarse una lanita extra, el Ayuntamiento de Mazatlán dará la oportunidad de ganarse unos pesos a toda aquella raza que se sume pa terminar más pronto las obras en la Gabriel Leyva, pos tanta tardanza ya le está costando la papa a decenas de comerciantes que ya no hallan la puerta, pos con la lentitud de la remodelación en la famosa avenida, sus ventas han caído un buen, cosa que el Ayuntamiento no está dispuesto a permitir, por lo que urge raza trabajadora. Pa mayor información, favor de comunicarse al teléfono 669-915-8007, con José Daniel Tirado Zamudio, chaca de Obras Públicas en el charco.

> ¡Atención, arquitectos e ingenieros civiles!

El Ayuntamiento de Guasave busca arquitectos e ingenieros civiles para que se avienten una remodelación al Palacio Municipal que incluya una ampliación o un tercer piso, pues con eso de tantas manifestaciones de parte del sindicato de Jumapag y el plantón permanente del Stashag, necesitan ampliar el espacio pues hay zonas por las que a penas se puede caminar sin que choques con alguien más. Si te interesa la chamba, llámale a la alcaldesa interina Evangelina Llanes Carreón, al teléfono 687-871-8700, en donde se te comunicará de inmediato, pues como el asunto parece ir para largo, la obra es urgente.