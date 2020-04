Raza de Culichi pide apoyo a las autoridades

Quienes piden a las autoridades municipales de Culiacán una respuesta ante la falta de apoyos por la emergencia sanitaria, son los vecinos de las colonias de escasos recursos, como la ampliación 5 de Febrero y las Coloradas, ya que desde hace tiempo les dijeron que estarían entregando apoyos en despensas alimenticias, puesto que la situación está muy complicada y la mayoría de las familias que habitan en el sector son de escasos recursos. Por ello, los afectados le hacen el llamado al alcalde Jesús Estrada Ferreiro para que les dé una respuesta favorable ante la contingencia que se vive, pues están viviendo de bolsas de aire ante la falta de alimentos. Si usted busca algún tipo de apoyo ante la crisis sanitaria, puede llamar al “fon” (667) 785-0101.

> Urge brújula

De a tiro que, los que necesitan una brújula pa no andar tan norteados, son los dueños de gimnasios y otros cuantos negocios en la ciudad de Los Mochis, porque empezaron a operar ya en plena fase 2, y cuando todos estamos por entrar en la parte 3 de la pandemia del coronavirus. ¿De plano no se entiende lo que es una contingencia sanitaria, pues? Ahí si sabe usted dónde se venden estas brújulas por el internet, pásele el tip al chaca de Protección Civil en Ahome, Salvador Lamphar, al (668) 816-3812, pa que las pida y se las mande hasta la puerta del negocio, junto con el reporte de clausura. ¡Arre!

> Atenta invitación

El contagio de coronavirus alcanzó cifras inimaginables en la capital del estado. Ante esta situación, el alcalde de Concordia, Felipe Garzón, por medio de una transmisión en vivo en su página de Facebook, llamó a los concordenses a no acudir a Culiacán y pedir a sus familiares que viven en la capital, que no acudan a la Villa de San Sebastián, pues lo que menos quieren es que existan contagios en este municipio. El presidente municipal pidió a sus gobernados que no se arriesguen y no pongan en peligro la vida de los demás. Ahí esta el mensaje, si alguien se quiera pasar de la raya, no dude en llamarle al alcalde al (694) 968-0002 para que le pegue un jalón de orejas.

> Solicitud de sanitización

Aprovechando la sanitización que el Ayuntamiento de Guasave, en coordinación con la Dirección de Salud, está haciendo en el municipio como parte de las medidas para erradicar el COVID-19, los que piden que les den una rociadita, porque se llevan cada susto con la presencia de murciélagos, son los vecinos del sector Ipis, quienes le piden el paro al dire de Salud, Sergio García. Ya han intentado hacer la petición al teléfono (687) 871-8706, pero no lo han logrado contactar, por eso piden el paro por aquí.

> Limpia a productores temporaleros

Los que van a necesitar una limpia son los productores temporaleros de Mocorito, pues, según se dijo, les fue muy mal esta temporada con la cosecha de cártamo, al no sacar ni la mitad de la producción que generalmente da este cultivo. Optaron por este cultivo porque el año pasado sembraron garbanzo, y les fue muy mal, debido a que no tenía precio. Si sabe de alguien que pueda hacerles una buena limpia, échele un fonazo al mero mero del Comité Municipal Campesino número 13, Alfonso Acedo, al (673) 121-3703.