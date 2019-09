Rector de la UAS le queda mal a los estudiantes

El que quedó mal con sus estudiantes fue Juan Eulogio Guerra Liera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues un universitario se le acercó pa solicitarle mobiliario y árboles pa su plantel mediante una carta, la cual esperaba que fuera firmada por el mandatario, pero este no accedió y se aventó un discurso exponiéndole que hay muchas necesidades en la UAS, y que se dedicara a mantener buenas calificaciones. Si usted sabe de alguien que desee donar árboles o mobiliario a la nueva Facultad de Artes Plásticas, visite la institución o hable con el rector al fon (667) 758 14 27.

> Piqueteados

En el ejido Los Suárez, de El Fuerte, andan organizándose machín pa hacer colectas de botes y mecates largos, y hacer con ellos teléfonos de esos con los que jugábamos de plebes y echar la platicada entre ellos, pero desde dentro de sus viviendas. Y es que alegan que no aguantan los moscos, que no los dejan salir ni cinco minutos por las tardes, porque los dejan todos piqueteados porque ninguna autoridad se ha acercado a echarles ni una fumigadita por ahí. Ahí si puede y tiene de lo que se pide en la colecta, échele el fonazo al chaca de la Jurisdicción Sanitaria Número 1, Omar González, al (668) 812 17 19, pa que junte los botes y el mecate en lo que van a fumigar.

> Noches de penumbra

El departamento de Servicios Públicos en Guasave está invitando a la sociedad en general a sumarse a la colecta de velas y veladoras que se llevará a cabo durante el fin de semana, con el objetivo de utilizarlas pa iluminar el bulevar Central y la calle Madero, pues desde hace muchos días que durante las noches reina la penumbra. Si te interesa hacer un donativo, échale la llamada al mero mero, Rolando Gálvez, al teléfono (687) 871 87 09.

> Pidiendo un milagro

Se solicita raza que se sepa el mayor número de rezos posible pa que se pongan a orar pa pedir el milagro de que no le pase nada a la raza de Angostura en estos últimos meses que le quedan a la temporada de huracanes, pues al parecer la gestión no surtió efecto y el río no fue desazolvado, por lo que temen que si llega a llover mucho o le suelten agua a la presa Buelna, los cantones de alrededor se vean afectados. Si sabes de alguien que pueda rezar, márcale a la alcaldesa Aglaeé Montoya, al (697) 734 00 40.

> Como en la luna

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, mejor conocido como el Químico, busca un proveedor de asfalto debido a que la mayoría de las calles del puerto se encuentran llenas de baches y eso perjudica a los automovolistas. Busca resanar las principales avenidas, pues dice que no quiere tirar dinero a la basura mientras no se quiten las lluvias. O sea que sería una manita de gato a las vialidades pa que dejen de verse como la luna, llenas de cráteres. Quien se anime, puede hacerle llevar el presupuesto a la presidencia o marcarle al (669) 915 80 00.