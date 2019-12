Reina el problema de la recolección de basura

Los habitantes del sector San Isidro hacen un llamado a las autoridades del municipio de Culiacán, sobre todo al gerente de Obras y Servicios Públicos, Manuel Ochoa Salazar, pues constantemente están batallando con la recolección de basura, lo que les ha dado muchos dolores de cabeza, ya que, además de dar una muy mala imagen, es contaminante pa’l ambiente y motivo de enfermedades. Por eso, andan pensando mandar a un representante con poder de convencimiento pa hacer que las autoridades mejoren el servicio por aquellos lares. Si usted cree que puede entenderse bien con ellos, hágales el paro a los de San Isidro y hable al (667) 758 0101, a ver qué resuelve.

> Nadie quiere responsabilizarse

La raza de la colonia Fovissste 2 en Los Mochis anda muy preocupada preguntándose quién es el responsable de una obra que desde hace tres semanas se está haciendo en el bulevar 10 de Mayo y la calle Ceiba, porque unos chalanes rompieron el pavimento y la banqueta, aparte de que hay un hoyo que está lleno de aguas negras; esto sin contar con los accidentes de autos, motos y baicas que provoca. Los vecinos alegan que ya echaron la llamada a los de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, pero ahí les dicen que no son ellos los responsables, sino el estado. Ahí si puede, échele el fonazo al chaca de Obras Públicas en Ahome, José Carlos Grandío Navarro, al (668) 816 5006, a ver si le dice.

> A ver si ahora sí les cumplen

Los que de plano ya no aguantaron e hicieron su propio acceso fueron los vecinos de la colonia Constelación, en Guasave, pues al no tener respuesta de Obras y Servicios Públicos, contrataron maquinaria pa que les abriera un caminito por el bulevar San Joachín, el cual estaba intransitable desde hace más de tres semanas, pero en el que desde el 2017 se trabajaba en una obra que colapsó. Total que, con dicha acción, les cayó Mauricio López Parra, al frente de Obras Públicas, quien les explicó cómo se procedería pa que pudieran salir y entrar. Pero si al final no les cumplen, deben llamar al (687) 871 8702, pa pedirles unas buenas explicaciones.

> Se contrata organizador de eventos

La chaca del Instituto Municipal Indígena en Salvador Alvarado, Rosaura Silvas Cabanillas, anda buscando raza que quiera entrar a defender la cultura, las tradiciones y las festividades de los pueblos yoremes-mayos, pero que, de a buenas, haga todo el trabajo. Y es que se le enfermó quien está a cargo de estas a actividades, y nomás por eso no se está haciendo nada, hasta la de la Virgen sigue en veremos, esto pese a que se tiene la lana en la bolsa. Si le interesa, llame al (697) 734 0004, y póngase de acuerdo con ella.

> Apoyos a medias a causa de un olvido

Alguien le tiene que recordar al gobernador Quirino Ordaz Coppel el acuerdo que tiene con el Congreso del Estado pa auxiliar en conjunto a los afectados por las lluvias en Rosario y Escuinapa. La Legislatura entregó poco más de 10.4 millones pa auxiliar a los damnificados por el huracán Willa, pero los recursos no han fluido porque, a más de un año del fenómeno, el Gobierno olvidó aportar lo correspondiente. Si se anima a recordarle, aquí le dejamos el fon (667) 758 7000.