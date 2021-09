Robos y asaltos a todas horas del día

Vecinos del fraccionamiento Villa Bonita, en Culiacán, hacen un llamado al secretario de Seguridad Pública, Mauricio García Rodríguez, porque desde hace varios meses han estado viviendo momentos de terror ante constantes asaltos y robos a todas horas del día. Los afectados mencionaron que ya están cansados de la situación, por ello piden más vigilancia y constantes rondines por todo el sector. Los afectados pueden llamar al “fon” 667-760-1427.

> Fallas en el alumbrado público

Tienes velas o veladoras, lámparas de mano viejas, pero que todavía funcionen, y no sabes qué hacer con ellas, la Dirección de Servicios Públicos en Guasave te tiene la solución, pues con eso de que varias de las luminarias del Centro de la ciudad no están funcionando y la raza está pegando de gritos por la oscuridad, harán una colecta para, aunque sea con eso, mantener iluminadas las calles. Si te interesa hacer una donación, puedes echarle la llamada a Antonio Hernández, mero mero de la Dirección, al teléfono 687-872-2452.

> ¡Atención, chicas hermosas!

El Instituto de Cultura en Mazatlán ha lanzado la convocatoria por partida doble, pues ya se empieza con los preparativos pa’l Carnaval de Mazatlán, por lo que ha invitado a todas las jóvenes hermosas que quieran ser reinas para que se inscriban al concurso y ver realizado uno de sus sueños; por otro, se hizo la invitación a toda aquella persona que tenga predios en venta, pues el Instituto quiere prevenirse por la combinación de pandemia-Carnaval, pa ir construyendo hospitales con suficientes camas covid-19, respiradores y todo lo necesario pa tratar la enfermedad después de la máxima fiesta porteña. Para más información, llame al teléfono 669-985-4444, con el organizador José Ángel Tostado Quevedo.

> Aprovechen la disposición

La raza de la colonia Centro, en Guamúchil, ya estaba enfadada de una vieja fuga de agua que no daba tregua ni de día ni de noche, y lo malo que nomás la miraban y se acabó el cuento, no buscaban solución. El problema continuaba, hasta que apareció un chavalo que tuvo la iniciativa de hacer el reporte. La cosa es que Manuel Beltrán Urías, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), se la rifó y en cuestión de minutos mandó a reparar el daño, por lo que se hace el llamado a la raza para que aproveche que andan de buenas y atentos y reporte sus problemas de fugas y drenaje al fon 673-732-0781, pues muchos son los casos donde la raza dice que reportan y no ven una respuesta a las broncas.

> Ponle el dedo a los camioneros

La delegación de Vialidad y Transportes del norte de Sinaloa necesita montón de raza buza caperuza pa que reporte a los camioneros que se pasen de lanza y no respeten las reglas anticovid, pa meterlos en cintura, como pasó el fin de semana pasado, cuando por reportes ciudadanos se castigó a un chofer de urbano y dos de transporte foráneo, a uno por no traer cubrebocas, a otro por sobrecupo, y al último porque dejó subir a una doña sin tapabocas. Ahí si quiere formar parte del ejército de voluntarios que guachan a los que la siguen haciendo de macizos ante el covid, échele el fonazo al chaca de la delegación, Gabriel Vargas Landeros, al 668-816-2002 o mándele un Whats de una vez al 668-812-9404 con su primer reporte, ¡qué dice!