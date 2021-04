Robos y asaltos a todas horas en la Rafael Buelna

Quienes le hacen el llamado al secretario de la Secretaría de Seguridad Pública en Culiacán, Óscar Guinto Marmolejo, es la raza de la colonia Rafael Buelna, pues señalaron que la falta de vigilancia causa que constantemente se lleven a cabo un sinnúmero de broncas, entre ellas robos y asaltos a toda hora del día. Los afectados le hacen el llamado al secre de Seguridad para que les eche la mano y les brinde apoyo y que el sector sea más vigilado para evitar actor ilícitos. Si usted es de las personas que han resultado afectadas y quiere denunciar el problema o tiene alguna forma de dar solución, llame al “fon” (667) 760-1427.

> Urgen unas clases

Los que ya de plano son una capirotada recién salida en Cuaresma son los “militantes” de los partidos políticos, luego de ser ultraderecha, ya se suman a la izquierda, viceversa y de ida y vuelta, total, que se olvidaron de los famosos estatutos partidarios. Por ello, los meros meros jefes actuales en las campañas electorales andan buscando raza que apoye a su gente para que enseñen los lineamientos partidarios a los recién llegado y que a parte se creen militantes de hueso colorado, como ocurre en Morena Salvador Alvarado. Si le interesa esta chambita, llámele al teléfono 673-114-1253, al profe Ambrocio Chávez.

> Calles destartaladas

Hay montón de mochitenses que piden que ya, por favor, les quiten la maldición de las calles destartaladas que tienen, porque se está extendiendo cada vez más y ahora agarró parte del tramo de la carretera México 15, rumbo a Guasave, ¡hasta los viajeros la están padeciendo, oiga! Es un brincadero el que les agarra con todo y carro al transitar por el camino, que debiera estar de primer nivel. Oiga, hágales un favor, digo, si se puede, que le eche el fonazo al bueno de las Obras Públicas en Sinaloa, Osbaldo López Angulo, al 667-714-33 12, pa ver si él sabe de alguien que le haga una buena limpia a todo Ahome pa quitarle la maldición de las calles “maletas”.

> ¡Atención, chalanes!

El Ayuntamiento de Mazatlán anda en busca de raza que le quiera entrar macizo a la chamba, pos de un tiempo para acá al departamento de Obras Públicas no le alcanza el tiempo pa sacar todo el jale y van dejando rezagada la chamba. Tal es el caso del canal pluvial en el fraccionamiento Real Pacífico, donde vecinos reportaron que el este se encuentra en pésimas condiciones, la banqueta de la canaleja está despedazada, por lo que temen lo peor. Pese a que ya se ha dado el reporte, la manita de gato nomás no llega. Tal parece que el departamento no cuenta con el personal suficiente, por lo que la comuna está dando chance a la raza interesada en trabajar. Quien le quiera entrar, favor de comunicarse al teléfono 669-915-8000, con Juan de Dios Garay Velázquez, el chaca de las Obras en el puerto.

> En la mira

Vaya que ha causado polémica el hecho de que policías municipales hayan optado por no detener a la persona que arrolló a un grupo de simpatizantes del partido Movimiento Ciudadano el pasado domingo en la madrugada, que dejó como saldo a una mujer gravemente herida. A pesar de ser un procedimiento básico, los agentes dejaron ir al culpable y ahora enfrentan una ola de críticas por su fallida intervención. Sería bueno marcarle al teléfono 687-872-1232 al director de Seguridad Pública en Guasave, Miguel Martínez Catana, para ver qué castigo le aplicará a sus muchachos.