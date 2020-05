Se acerca la época de lluvia y temen inundarse

Quienes le hacen el llamado al alcalde del Ayuntamiento de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, son los habitantes de la colonia Vicente Guerrero, pues señalan que viven en una situación de peligro; esto después de que, cada temporada de lluvias, se desborda un arroyo que pasa por el sector. Antonio Caso y Andrés Tello, dos de las personas afectadas, indican que son muchas las pérdidas que han tenido a lo largo de los años, y que pese a las denuncias con las autoridades, no se ha hecho nada. Esperan que el presidente municipal sí dé una solución definitiva, misma que servirá para evitar próximos daños en otras épocas de lluvias. Si usted es de los afectados o quiere denunciar una situación similar, llame al “fon” (667)785 0101 .

> Chamba para plomero

Si le sabes a la plomería y tienes tiempo libre, puedes ir a prestar tus servicios en la colonia 10 de Mayo, en la ciudad de Guamúchil, para que vayas checando el drenaje y veas cuál es la bronca porque siempre se las ven negras con las fugas en tiempo de lluvias, y sirve que se van previniendo para cuando comience la temporada. Si te interesa la chamba, márcale al gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa), Manuel Beltrán Urías, al “fon” (673) 732 02 29.

> ¡Auxilio piden los pescadores!

Quizá el secretario de Pesca en el estado, Sergio Torres, no está enterado de la crítica situación por la que atraviesan los pescadores al estar desempleados por la veda del camarón y sin opciones alternas debido a la pandemia de COVID-19. Por ello no estaría de más que alguien le explicara la urgente necesidad de liberar los casi 40 millones de pesos para que inicie el programa de empleo temporal. Por alguna razón no entendible, el Gobierno estatal continúa postergando el inicio del plan de apoyos. En el sector social de la pesca hay desesperación. Si se anima a llamarlo, aquí le dejamos el teléfono de su oficina: (667) 758 7000.

> Gana dinero extra

¿Te urge ganarte unos pesitos extras y no sabes qué hacer? La dirección de Vialidad y Transportes de Guasave te tiene la solución, pues necesita personal que detecte los lugares en donde de plano urge colocar semáforos, además de que se pongan buzos para checar cuáles están de adorno en la ciudad. Si te interesa la chamba, comunícate de ya con el chaca de Vialidad y Transportes, Sergio Iván Zavala, al teléfono (687) 872 41 48.

> En busca del mejor ancla

La alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, anda en busca de la mejor ancla disponible para atarse a ella, porque con eso de que primero se pasea por los países europeos donde consume productos extranjeros, podría andar un poco elevada; sin embargo, intenta mantener los pies sobre la tierra fortense y, como ella misma lo dijo, consumir lo local para apoyar la economía de su municipio. Si alguien sabe dónde venden una buena ancla, por favor avísenle al número de teléfono de su oficina: (698) 8930831.