Se arma el pleito entre los textileros y el Gobierno del Estado

Los textileros del estado de Sinaloa se manifestaron en la explanada del Palacio de Gobierno, donde quedaron pendiente en los pagos por la producción de uniformes de este año, y más de 125 textileras y talleres de confección se han visto afectados, por lo que acudieron ahora exigen una audiencia con el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, y aseguran que seguirán insistiendo hasta obtener una respuesta favorable en cuanto a la situación que están atravesando, ya que los empleados se estarán viendo afectados. Si usted sabe alguna forma de ayudarles, llame al fon (667) 758 7000, Ext. 1000.

> Regalo de Navidad

En la escuela José María Morelos de la comunidad La Quinta, en la sindicatura de Villa de Ahome, los morritos, sus maestras y todas las familias se están organizando pa lanzar un grito que se oiga hasta el Polo Norte y le llegue a Santa Claus, esto pa decirle que les haga el paro de regalarles una chaineadota al edificio educativo, el cual se está desmoronando. Ahí si puede, porfa échele el fonazo al chaca del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa (Isife), Álvaro Ruelas Echave, al (667) 713 3363, y al mero de la Sepyc, Juan Alfonso Mejía López, al 01 800 227 3792, pa ver si se unen al grito o, mejor, que les echen la mano de una vez pa que no esperen a Navidad.

> No todos tendrán vacaciones

Los que andaban lurios por las próximas vacaciones decembrinas eran los trabajadores del Ayuntamiento de Guasave, pero todo parece indicar que no todos gozarán de tanto descanso. Y es que, al parecer, hay chamba pa todos, en especial pa los que están en el Guasavetón, evento que se realizará el 23 de diciembre, y quieren lucirse en memoria del fallecido José Luis Guerrero, quien fue el que impulsó dicho programa, así que no hay forma de que se pongan rejegos, ni este mes ni los que siguen, porque pueda que se active la guillotina. Ahí si quiere estar dentro, llame al (687) 871 8702, pero ya sabe que, pa estar, tiene que acatar las órdenes de la presidenta Aurelia Leal, y no rajarse o sacarle a la chamba.

> Molde pa carteras de huevo

La raza del fraccionamiento Álamos tiene la boca seca de tanto pedir y pedir ayuda pa que les reparen los accesos a la colonia, pero, como no ha respondido el mero mero de Obras y Servicios Públicos de Salvador Alvarado, Hugo Alberto Soto Mata, le ofrecen la calle a todos los comercios de venta de producto de gallina como molde pa colocar los huevos. Si le interesa, es a precios bajos y en cómodas facilidades de pago. Le puede llamar al jefe al fon (673) 732 06 39, y empezar a echar a andar el jale.

> Tres trocas nuevas

Ahora sí, en Concordia los agentes automotrices tendrán la posibilidad de hacer negocio. Y es que el cabildo le acaba de autorizar al alcalde Felipe Garzón la compra de tres camionetas. Todas son pa los agentes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Si conoce alguno de ellos, déle el teléfono el munícipe al (694) 968 0002.