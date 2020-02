Se la volaron con el aumento del precio de su permiso

Quienes se volvieron a manifestar por inconformidad de pagos fueron los comerciantes del centro de Culiacán, quienes exigen un pago justo y razonable al alcalde del Ayuntamiento de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro. Pues el pago acordado antes era de 780 a 900 pesos, y aumentó un 100 por ciento, a una cantidad de 1,600 pesos, esto con el fin de que los trabajadores puedan seguir vendiendo sobre las calles del centro de la ciudad. Si usted es uno de los vendedores que resulta afectado por el nuevo pago que solicita el Ayuntamiento de Culiacán y busca llegar a un acuerdo, llame al (667) 785 0101.

> Urgen camionetas 4x4

Los que andan buscando unas camionetas 4x4 pa poder salir del chiquero de calles que tienen, pa irse pronto a quejar con las autoridades correspondientes por los pésimos servicios públicos que tienen, son los del ejido Flor Azul, quienes desde hace rato que están pidiendo el apoyo del municipio, porque pa allá no van los apoyos. Si usted sabe en donde comprar unas buenas troconas a todo motor, haga el favor de echarle el fonazo al dire de Obras y Servicios Públicos del municipio de Ahome, Rael Rivera Castro, al (668) 816 5006.

> Refuerzos pa la seguridad

Se requiere personal que sepa sobre estrategias de seguridad, aunque no cuente con estudios profesionales al respecto, solo que tenga disponibilidad de horario y quiera ganarse una buena lanita con una chamba de lunes a viernes. La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Guasave está buscando gente pa dotar de seguridad a las escuelas de las comunidades, pues los niños y jóvenes han pedido más vigilancia. Si te interesa el trabajo, puedes comunicarte con Miguel Ángel Martínez Catana, director de la corporación, al teléfono (687) 872 1232.

> Luz a medias

Donde se están necesitando unas lámparas nuevas que funcionen muy bien, es en la comunidad de Palmarito Mineral, en Mocorito, pues dice la raza que ya están cansados de no tener un alumbrado en buenas condiciones, ya que las lámparas no funcionan, y las que prenden iluminan muy poco. Si sabes dónde conseguir unas buenas lámparas, échale un fonazo al mero mero de Obras Públicas, Fernando Nájar, al (673) 735 0292.

> No se quede sin apoyo

Si usted habita en alguna de las zonas serranas del estado y aún no recibe los apoyos del Gobierno del Estado pa sobrellevar el frío, llámele al gobernador Quirino Ordaz Coppel, pues el mandatario estatal anda presumiendo los muchos millones de pesos que, según su equipo de trabajo, se han invertido en regalar cobijas, despensas, láminas y otras cosas pa aguantar la temporada. Si no le ha llegado el apoyo, aquí le dejamos el teléfono de oficina: (667) 758 7000, pa que le hagan saber y que en turbo se los hagan llegar.