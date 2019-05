Se les junta el cochinero, y los recolectores, ni sus luces

Un problema que le ha dado mucho dolor de cabeza a la ciudadanía es la recolección de basura, pues no solo afecta a las colonias urbanas de la ciudad, sino que en las sindicaturas los camiones de Aseo y Limpia se desaparecen hasta por ocho días. ¡Imagínese la cantidad de basura que se genera durante este tiempo! Por su parte, los encargados de esta área en el Ayuntamiento, bajo el mando del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, dicen que ya hay tres camiones más, aparte de los nueve que ya había. Vaya usted a saber si ya con eso, se solucione la situación. De no cambiar la cosa, llame al fon (667) 715 23 56, pa pedir explicaciones.

> Pescando ladrones

Por allá por el fraccionamiento Los Ángeles en la ciudad de Los Mochis necesitan unas redes de pesca pa usarlas contra los malandros. La idea de los comerciantes es tenerlas listas y extendidas pa aventárselas a los cacos en cuanto estos se apersonen, y que así no puedan hacer sus mañosadas ni se escapen. Tal y como pasó antier con un frutero, quien apenas iba a abrir su negocio cuando lo “rasuraron” con la morralla que tenía en el local, y de ahí a que llegaron los guardianes del orden, pos los batos pelaron gallo bien campantes. Ahí si tiene una red, échele el fonazo al chaca de Seguridad Pública Municipal, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, al (668) 815 27 36, pa que mande por ellas y las entreguen en caliente.

> Hay que hacer espacio

Se buscan ingenieros y albañiles que se avienten el jale de hacer más amplias las banquetas de la ciudad de Guasave, principalmente las del centro, en donde se concentran los comercios, esto pa que los peatones tengan por donde caminar sin correr el riesgo de hacerlo por la calle debido al poco espacio que los comerciantes dejan con tanta mercancía. Si te interesa la chamba, favor de comunicarte con Mario Figueroa, el chaca del departamento de Vía Pública Municipal, o échale la llamada al (687) 871 87 00, pa que te comuniquen a su extensión.

> Pa que les quiten la sal

Se buscan brujos que hagan limpias efectivas y que surtan efecto de volada pa que se avienten una en la avenida Gabriel Leyva, en la ciudad de Guamúchil, pues a cada rato hay tramos en reparación, y desde hace un buen tiempo que no han podido dejarla como Dios manda. ¡A ver si con una buena limpia lo consiguen! Cabe recordar que hace poco se emparejó un pedazo casi al llegar a la escuela primaria, y a estas alturas, ya está hundido otra vez. Si sabes de algún brujo especialista en limpias, márcale al dire de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.

> Crisis extrema

En el municipio de San Ignacio, la falta de agua potable está causando crisis en algunas comunidades. Dicen que es porque las lluvias de la temporada pasada no fueron suficientes y los mantos freáticos no se llenaron. Ahora, la población está resintiendo la falta del líquido en sus hogares. Para tratar de calmar la sed, el Ayuntamiento comenzó a distribuir agua en pipa, sin embargo, este esfuerzo no será suficiente si la gente de los sectores donde sí sale agua sigue desperdiciando el líquido. El gerente de la paramunicipal, Ignacio Páez Sarabia, anda bien agüitado porque le llegó el reporte de que hay raza que riega las calles y lava sus banquetas. Si alguien ve a gente inconsciente despreciando el agua, llámele al gerente al (696) 962 51 03, pa que le apliquen un multón.