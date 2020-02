Se les juntan las fallas y no hay quién les resuelva

Los que van de mal en peor son los vecinos de la colonia Arboledas, en Culiacán, pues se quejan del mal estado en que se encuentran las calles de su zona, mismas que se convierten en arroyos con cada lluvia, ya que, debido a las malas condiciones de las tuberías y las alcantarillas, estas se tapizan de agua, haciendo las calles intransitables. Por esta razón, hacen un llamado al presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, pa que atienda las necesidades de su municipio, pues eso no es lo único que les aqueja, sino que la inseguridad está a tope por las noches. Ahora que, si usted es de la colonia y sabe de otro problema, llame al (667) 715 9263, pa lo atiendan también.

> Se les dañan los zapatos

Por allá por la colonia Ferrusquilla, en la ciudad de Los Mochis, andan con todo buscando aunque sea unas bolsas ecológicas pa ponerse en las “patrullas” y proteger así el calzado mientras trajinan por las calles todas lodosas de la comarca. Y es que, por más que han pasado el reporte a las autoridades municipales, pos nomás no les llega el apoyo pa desaguar las vialidades, las cuales se convierten en unos ríos bien profundos cada que llueve. Ahí si puede, porfa, échele el fonazo al chaca de los Servicios Públicos, Iván Roberto Gálvez Meza, al (668) 816 4009, y al de las Obras Públicas, Rael Rivera Castro, al (668) 816 5006, pa ver cómo les pueden echar la mano, si llevándoles las bolsas que tanto buscan o, ya de plano, se ponen las pilas y sacan el agüerío que dejaron las lluvias. ¿Arre?

> Cazando cobrones

La dirección de Servicios Públicos en Guasave buscando espías disponibles las 24 horas del día, y que cuenten con las herramientas necesarias pa capturar en imagen y video a los trabajadores asignados pa la recolección de basura que piden un billullo a la ciudadanía por llevarse los desechos, como denunciaron vecinos de la colonia Lomas del Mar. Si te interesa la chamba, échale la llamada a Rolando Gálvez, chaca del departamento, al teléfono (687) 872 24 52.

> Pastillas antiolvido

Urge que en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado se acuerden de la localidad de Cacalotita, pues, según la raza que vive en esta sindicatura del municipio, aseguran que los tienen bien abandonados, y que los servicios públicos en general dejan mucho qué desear, por lo que unas pastillitas pa la memoria no le caerían nada mal a las autoridades. Si sabes dónde conseguir unas buenas pastillas, márcale al alcalde, Carlo Mario Ortiz, al (673) 732 0638.

> ¿Cuándo y cómo se hará?

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, no se cansa de invitar a los ciudadanos a acudir a las coronaciones del Carnaval y a la zona de baile. En cada reunión con vecinos presume que la de este año será la fiesta más grande. Pero lo que no dice es cuándo y cómo repartirán los boletos pa entrar gratis a los eventos. Si a usted también ya le urge tener las entradas, no estaría de más que le echara una llamada a su teléfono de oficina, el (669) 982 2111.