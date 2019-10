Se solicita personal valiente e intrépido

Quienes buscan personal pa apoyar en situaciones de desastre por los huracanes son los de Protección Civil de Navolato, así como el alcalde de dicho municipio, Eliazar Gutiérrez, después de que con las recientes lluvias que azotaron la ciudad muchos campos pesqueros quedaron inundados o bajo alerta de inundación. Si te gusta la adrenalina y eres bueno pa los primeros auxilios en casos de emergencia, esto es pa ti. Si te interesa la chamba, puedes comunicarte con los de la comuna navolatense al fon (672) 727 09 33, ya que les urge más personal.

> Levantan plegarias

Los que ya mejor se encomiendan a Diosito y a los santos pa que ya no se haga tanto desastre por las lluvias son los mochitenses, pues, con las pasadas inundaciones, ya no quieren saber nada de fenómenos naturales, y lo único que piden es que el Gobierno se ponga las pilas y solucione el conflicto de los drenajes sanitarios y pluviales del municipio, pa que las afectaciones no sean mayores. Si usted sabe de rezos, favor de echarle el fonazo al gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome (Japama), Guillermo Blake Serrano, al (668) 812 04 04, pa que se ponga a rezar con los mochitenses y consiga el apoyo del Gobierno pa resolver todas las broncas de Ahome.

> Hartos de los hurtos

Se solicita raza que le quiera entrar al jale de cuidar a la ciudadanía y estar al pendiente de los changarros, principalmente los ubicados en las periferias de la ciudad, pa que los amantes de lo ajeno no hagan de las suyas, pues los comerciantes están hasta la coronilla de tantas “visitas”. Si te interesa integrarte a la corporación, solo échale el grito al chaca de Seguridad Pública en Guasave, Miguel Ángel Ramírez Catana, al teléfono (687) 872 12 32.

> Se les mete el agua

Urgen unas palas y unos picos pa escarbar en la carretera que atraviesa la comunidad de San Luciano, Angostura, ya que se necesitan unas zanjas que sirvan como desagüe al agua cuando llueve, pues, cuando este poblado se construyó, al parecer no se pensó en que tendrían esas broncas. El agua quedó sin salida, por lo que ahora se mete a los cantones, por lo que, si tienes herramientas que puedas prestar, márcale al mero mero de Obras Públicas, César Zavala, al (697) 734 00 40.

> Eche una manita

Tras el paso de la depresión tropical Narda por Mazatlán, la ciudad se volvió un caos, y lo que seguramente necesita el Ayuntamiento es fuerza laboral pa dejar el puerto limpio en los próximos días. Y es que decenas de árboles, postes y anuncios espectaculares se encuentran derribados, así que se ve difícil que las autoridades puedan con el paquete. Si a alguien le interesa echarles una mano, márquele al Químico Benítez, al (669) 915 80 00, seguramente se los agradecerá.