Seguridad pa la Progreso, ¿por favor?

Quienes ya no saben qué hacer para no resultar víctimas de un asalto son las familias que viven por el sector de la colonia Progreso, pues mencionaron que son constantes los asaltos que se llevan a cabo en el lugar, por lo que le piden al alcalde del Ayuntamiento de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, los apoye para que les brinden mayor vigilancia en la zona, pues ya son varias las denuncias que se han realizado y hacen caso omiso del conflicto, y son hasta cuatro asaltos cada dos días los que se realizan y temen que estos días de fiestas sean aún peor. Si usted es de las familias que han resultado afectadas y quiere realizar la denuncia para que esto se detenga, llame al “fon” (667) 785 0101.

>Se busca un buen oftalmólogo

La Casa de la Cultura en Mazatlán anda en busca de un buen oftalmo para que le adapte unos lentes al dire de la institución pues al parecer no se da cuenta de que las cifras covid-19 en el puerto van al alza y pretende llevar a cabo un gran evento para festejar a la comunidad LGBT como se debe y como si no hubiera pandemia. Quien sepa dónde contactar a algún buen médico, o conozca a alguno que quiera recomendar, favor de comunicarse con José Ángel Tostado Quevedo, director del instituto de cultura, al 669 985 4444.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

>Brillan por su ausencia

En la ciudad de Los Mochis la raza de Protección Civil municipal necesita montones de ojos voluntarios pa’ que les avisen de todos los locales comerciales que incumplen con el protocolo de gel antibacterial y tapetes sanitizantes a la entrada de las tiendas, porque la mera verdad que estos brillan por su ausencia o nomás están de adorno porque ni son antibacteriales ni sanitizantes de tan secos que están el tambo y el tapete, y lo más raro es que los chacas de Protección Civil pos no dicen nada. ¿Qué?, ¿ya acabó el peligro que ni me enteré? Ahí si puede, por fa, échele el fonazo al bueno de la protección civil en Ahome, Salvador Lamphar, al 6688186544 pa’ que diga si necesita la lista de estos locales y de más raza que le eche la mano pa la verificación y las sanciones a todos estos los establecimientos, ¡arre!

>En busca de buenos maistros

Se buscan albañiles para que vayan a darle una manita de gato a la calle Bahía San Esteban, en el fraccionamiento Los Mautos, en Guamúchil, pues es la calle principal del sector y es la que está más amolada, pues del pavimento ya no queda ni rastro, por lo que los vecinos piden que le pongan atención porque ya lleva muchos años así y nomás no hay para cuándo darle su reparada. Si te interesa el jale, márcale al director de Obras Públicas, Hugo Soto, al 673 732 06 38.

>Has tu sueño realidad

Si desde niño soñabas con formar parte del Cuerpo de Bomberos pero dejaste a un lado ese sueño pues necesitas un trabajo en donde te paguen bien, la Dirección de Ecología en Guasave te tiene la solución, y es que como no ha podido hacer nada ante la quema de soca y los bomberos ya no pueden con tanto reporte, formará su propio equipo de apagafuegos. Si te interesa solo tienes que comunicarte con Melquiades Ahumada, chaca de la dirección, al teléfono 872 15 36. Él te explicará cuánto es el salario y el día en que deberás empezar los cursos de capacitación.

Síguenos en