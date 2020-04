¿Será que por el COVID-19 no atienden quejas, o qué?

Quienes piden el apoyo del Ayuntamiento de Culiacán, pa atender el problema de la falta de alumbrado público son los habitantes de la colonia Élite, por el bulevar Villas del Río, quienes dicen que ni la actual Administración ni las pasadas han atendido este problema, pese a las abundantes quejas que han hecho. Quienes se encuentren en la misma situación |y quieran denunciar, favor de comunicarse con el bueno del Ayuntamiento, el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, al fon (667) 169 7656.

> Sin agua en plena cuarentena

Por allá por el ejido Bachomobampo quieren mandar un recado a los chacalosos de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), pa que no se pasen de lanza, pues dicen que ¡cómo es posible que en plena cuarentena les cortan el agua! No llega ni tantita pa lavarse las manos a cada rato, tal como recomienda el sector salud. ¡Ah!, pero, eso sí, el recibo sí llega puntual a los cantones, ¡y pobre de aquel que no pague! Porque se la cortan, y eso no es de Dios, ¿no cree? Ahí si puede, échele el fonazo al poderoso de la Junta, Aarón Blake Serrano, al (668) 812 0404, pa que diga por cuál conducto le llegaría mejor el mensaje, o si con esto basta.

> Chamba de concientizador

El Instituto Municipal de Protección Civil en Guasave está buscando raza que quiera chambear y que no tenga miedo de salir a las calles, eso sí, con las debidas medidas de seguridad, pa que esté invitando a la ciudadanía en general a permanecer en casa y que, en caso de que tenga la necesidad de salir, pues que lo haga respetando la sana distancia y también aplicando las medidas preventivas, esto porque ya no hayan cómo hacerle pa que la gente haga caso, porque de plano andan como si nada en el centro de la ciudad y en otros puntos. Si te interesa el trabajo, solo tienes que comunicarte con Francisco Soto, chaca de Protección Civil, al teléfono (687) 871 8719.

> Fallas en la tubería

Se solicita una revisión a la tubería del agua potable en algunas comunidades de Mocorito, pues, de acuerdo con vecinos de Boca de Arroyo, el agua llega sin presión a los hogares, por lo que a veces le batallan pa abastecerse del vital líquido. Si te interesa el jale, márcale al gerente de la JMAPAM, Héctor Prado, al (673) 735 0831.

> Se las ven negras

La crisis económica generada por la pandemia del COVID-19 se ha puesto tan dura, que algunas mujeres que trabajan en créditos de zapatos han pedido ayuda al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez. Y es que los clientes no les pagan y ellas tienen que aportar lo correspondiente a la mensualidad. Si usted anda en las mismas, llámele al presidente municipal, quien anda repartiendo apoyos. Aquí le dejamos el teléfono (669) 982 2111, por si se anima a llamarle.