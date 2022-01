Serias broncas en la colonia Rotarismo

audima

Quienes hacen el llamado al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, son los vecinos de la colonia Rotarismo, pues señalan que tienen mucho tiempo con broncas ante la falta de mantenimiento de calles y alumbrado público por lo que viven en el olvido por parte de las autoridades y exigen que se les ponga atención en los servicios públicos municipales. En la calle Carmen Serdán y Calle Olivo es donde mayormente se ven afectadas por el problema. Si usted es de los vecinos que vive este problema o sabe de algún otro similar y quiere denunciar llame al “fon” (667) 785 0101.

> Solo para gente exclusiva

En el Ayuntamiento de Mazatlán andan lurios por el resultado de la megafiesta pa recibir el año 2022, pues la asistencia fue buena y la gente gozó a más no poder, tanto así que se olvidaron de la molesto covid-19, la sana distancia y demás medidas de sanidad que tanto se pide. Se dice que el siguiente evento del alcalde es exclusivo para los que asistieron a la pachanga de fin de año, y las personas con las que tengan contacto durante estos días, pues se trata nada más y nada menos de las pruebas de detección covid-19, porque con el minicarnaval solo esperan que los contagios no suban. Si tiene dudas de cuando se empiezan a hacer las pruebas para saber si se contagió o no de coronavirus, puede echarle la llamada al presi municipal del puerto, Luis Guillermo Benítez, al 669915-80-71.

> Urge un buen surtido de faroles

A la raza de la colonia Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Los Mochis, les urge quién les surta unos faroles pa las calles que han permanecido mucho tiempo a oscuras. Administraciones han pasado y nadie ha volteado a ver la falta de luminarias y menos las calles sin pavimentar. Si usted tiene para surtir de esos faroles que se usan en antaño hágale una llamada al secretario de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología, Jaime Romero, al fon 668 816 4000 pa que le pase la cotización y ya no batallen los vecinos de este asentamiento. De paso y se animan a mandarles un farolero pa que todas las noches vaya y se los prendan.

> ¡Atención raza!

La Dirección de Movilidad Sustentable en Guasave busca raza que sepa manejar una grúa y que tenga sus documentos para conducir en regla, para que se integren a la corporación y refuercen los operativos que se están realizando para poner mano dura contra los conductores que se estacionan en zonas prohibidas o marcadas para discapacitados, porque el personal actual no se la acaba con la incidencia. Si te interesa échale la llamada al mero mero de la corporación, Efraín Castro, al teléfono 6878721818.

> Chamba para plomeros

Donde van a necesitar de manera urgente unos servicios de plomería profesional para que les echen la mano con tanta bronca de aguas negras, es en el municipio de Mocorito, pues más tardan en reparar una fuga cuando ya anda la raza quejándose de otras tres, y la cosa es peor en la zona sur del municipio, como en la comunidad de Recoveco, donde incluso el agua pestilente se ha llegado a meter a las viviendas. Si sabes de alguien que pueda reparar las fugas, márcale al gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito, Héctor Prado, al teléfono 673 735 0831.