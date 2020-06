Serias broncas por causa de reguero de basura

Quienes ya están cansados de vivir en la incertidumbre por falta de alumbrado público son los habitantes de la colonia Alameda, pues señalan que no hay una lámpara que funcione al cien, por lo que además de vivir entre las sombras de la noche, las familias se ven afectadas por los grupos vandálicos que se han ido agregando en la zona; por lo que le hacen el llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Culiacán, Manuel Ochoa, para que atienda la bronca. Si usted tiene una situación similar o es de las familias que se ven afectadas, llame al “fon” (667) 785 0101.

> Cochinitos

Donde de plano no se logra erradicar la basura es en el río Sinaloa, donde a pesar de que no hay actividades y que en reiteradas ocasiones a la semana se limpia la basura, en especial los platos desechables, parece no tener fin. Justo en estos momentos se ha acumulado en una construcción que permitirá el desfogue, pero a ver si para cuando lleguen las lluvias no termine taponeada la tubería que es bastante amplia, pero con lo cochinos que son algunos guasavenses no se duda ni tantito. Mientras, ni para qué reportar a la Dirección de Ecología al (697) 8724082, al dire Melquiades Ahumada, para que se ponga las pilas.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

> Reguero de desechos

Los que andan asustados y no saben qué rollo es lo que está pasando son los que viven por las cercanías de Los Álamos, en Los Mochis, porque aunque es un área restringida pa’ que no se aparque la raza a pasar un rato, hay un tiradero de basura por todos lados. No saben si los que llegan son extraterrestres, espíritus chocarreros o compas que logran burlar a las autoridades pa’ relajarse bajo estos árboles rumbo a Topo. Ahí cuando pueda, échele el fonazo al chaca de la seguridad en Ahome, Francisco Rodríguez, al (668) 8152736, pa’ ver si la chota puede darse tinta de algo, descifrarles el enigma a los vecinos, y si es gente la que se hace la viva, “pos” aplicarle el Bando de Policía. ¡Urge!

> ¿Buscas chamba?

Si usted es uno de los muchos que aún anda sin trabajo debido a la pandemia de COVID-19, vaya con el director de Servicios Públicos de Mazatlán, Luis Antonio González Olague. Resulta que a los camiones nuevos que hace menos de dos meses se compraron, les han estado robando las baterías. El resultado es que se tardan varios días en recuperar el servicio de recolección. Al departamento de Aseo y Limpia les urge un vigilante, y ahí hay una oportunidad de trabajo. Aquí le dejo el teléfono del funcionario para que le eche una llamada: (669) 9821500.

> Contaminación

Los que ya están cansados de tanta quema y malos olores que se desprenden del basurón municipal de Mocorito son los habitantes de la colonia La Aviación, pues la raza comenta que a pesar de que el camión recolector de basura se encarga de pasar por los desechos, la mayoría de la gente prefiere ir a tirarla al basurón y prenderle fuego, por lo que los afectados que viven cerca exigen a las autoridades una solución definitiva. Si usted también ya está cansado por la misma situación, márquele al director de SSPyTM, Carlos Alberto Chávez García, al fon (697) 734 0033, pa’ que vaya a poner un alto de una vez por todas.