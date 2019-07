Servicio de la basura anda de vacaciones

Los que ya están que no hallan la puerta porque no pasan a recoger la basura en su colonia son los vecinos del sector Colinas de San Miguel y de la Ignacio Allende, ya que el camión tiene más de una semana sin pasar. Los habitantes están que no aguantan el mal olor y las moscas por las pilas de basura que hay, por lo que llamaron al Ayuntamiento pa exigir que pasaran a recoger los deshechos, pero les dijeron que estaban de vacaciones. Si usted ha visto al chaca de la dependencia, Manuel Ochoa, échele una llamadita al fon (667) 758 01 01.

> Episodio especial

Trabajadores sindicalizados del Hospital General de Los Mochis andan armando el set pa que toda la raza de la serie Como dice el dicho, con el Sergio Corona, se apersone en el nosocomio y hagan el capítulo “Sobre aviso, no hay engaño”, y que agarren como extras o actores principales a los mismos empleados, porque la mera verdad que ya están entrados en los papeles con eso de que ya se la cantaron directa a la Secretaría de Salud de Sinaloa. Pues dicen que, o les dan lo que les dan su fondo de ahorro completo o se van a huelga o paro laboral pa’l 15 de agosto. Ahí si sabe qué onda, cómo hablarles a los de la producción del programa de Televisa, échele el fonazo al secre de Salud estatal, Efrén Encinas Torres, al (667) 759 25 00, pa que se pongan de acuerdo con el día y la hora de las locaciones. ¿Arre?

> Chamba de tránsito

La dirección de Tránsito Municipal de Guasave está buscando gente que quiera ganarse un dinerito extra los fines de semana. Solo tienen que hacerla de agentes viales y ayudar a prevenir accidentes, sobre todo con los motonetos que suelen hacer de las suyas en el malecón María del Rosario, en donde hasta arrancones y “ceritos” se avientan. Si te interesa la chamba, échale la llamada a Manuel Blanco Moreno, al teléfono (687) 872 18 18.

> Lista de pendientes

Urgen unas agendas aguantadoras que no se rompan fácilmente y así puedan durar mucho, donde se anote la necesidad de la raza de la colonia Aviación, en Mocorito, donde cada temporada de lluvias andan con el Jesús en la boca, pues los registros de las alcantarillas fueron construídos muy por arriba del nivel de las calles, donde no hay pavimento, y cuando llueve se hace un reguero de aguas negras. Si sabes dónde conseguir las agendas, márcale al gerente de la JMAPAM, Fernando Nájar, al (673) 735 08 31, pa que se anote ese pendiente.

> Lo más buscados

Si usted ha visto a los exalcaldes de Escuinapa: Hugo Enrique Moreno, Bonifacio Bustamante y Fernando Oceguera, por favor avísele al alcalde Emmett Soto Grave de sus paraderos. Y es que la administración los está requiriendo pa comprobar el correcto ejercicio de millones de pesos sobre los que la Auditoría Superior del Estado (ASE) ha hecho varias observaciones. Si los funcionarios no solventan el ejercicio de presupuestos y programas, al Ayuntamiento les podrían recortar los próximos presupuestos. Aquí le dejamos el teléfono (695) 953 00 19, por si sabe.