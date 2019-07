Si alguien tiene que ir al baño en la Sepyc, se amoló

Quienes quedaron debiendo mucho son los de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, pues cuando el secretario de Educación, Juan Alfonso Mejía López, llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los medallistas olímpicos, el elevador y los baños del edificio estaban fuera de servicio. No puede ser que en una dependencia tan importante como esta, carezcan de un buen servicio al menos en los baños, por lo que les urge conseguir a alguien que se encargue de su buen funcionamiento. Si le interesa la chamba, llame al fon 01 800 227 3792.

> Tres semanas de basura acumulada

Por el lado de la comunidad Las Grullas Margen Derecha, en Ahome, andan todos urgidos buscando a una autoridad chacalosa a quien pasarle el mitote completo de que el camión de la basura tiene tres semanas que no pasa. Pues dicen que de a tiro nadie les hace caso y se llenan cada vez más de cochinero las calles y las casas. Ahí si sabe a quién le pueden decir pa que el camión recolector se eche un vueltón por ese lugar, échele el fonazo al mero alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno, al (668) 816 04 02, pa que le diga al susodicho.

> Aguamalas al ataque

En playa Las Glorias, en Guasave, persiste la presencia de aguamalas, y por recomendación del dire de Protección Civil, Francisco Soto, los bañistas deben tomar precauciones para no verse afectados por esta especie marina. De preferencia, no deberían bañarse, pero como es algo que no se puede impedir, PC recomienda que se entre al mar con ropa, de preferencia manga larga. En caso de correr con la mala suerte de sufrir una quemadura de aguamala, póngase bicarbonato, pero si no trae, también funciona la orina en las quemaduras. Estos son remedios a los que tendrá que recurrir ante la falta de un dispensario o módulo improvisado para turistas, el cual la dirección de Salud debería proponer. Ahí si cree que se necesite, solicítelo al dire de Salud, Sergio García, al (687) 871 87 06.

> Manitas limpiadoras

La chaca del municipio de Angostura, Aglaeé Montoya Martínez, anda buscando raza que se sume a las acciones de limpieza en las playas, pues la raza que se encarga de coordinar desde hace años la ruta Sebastián del Évora dice que nomás no puede vender estos recorridos, porque las playas están recochinas. Si le interesa apoyar, llámele a la jefa al (697) 734 00 04, y póngase a la orden pa chambear y ver qué nuevo pretexto sacan los de la ruta, porque tienen años que no les funciona.

> Empleitado y estresado

Al alcalde de Escuinapa bien le vendría un té de manzanilla pa calmar los nervios. Y es que trae un pleito con los ediles de oposición a los que ya había calificado como “los menos productivos en la historia” de ese municipio. En días pasados suspendió la sesión de Cabildo cuando lo criticaron por menospreciar la labor periodística de una reportera, de quien dijo que servía más para estar en la cocina. Si se anima a hacerle llegar un tranquilizante, aquí le dejamos el teléfono: (695) 953 20 81.