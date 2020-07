Sigue el desabasto de medicamentos en el HPS

Quienes manifiestan tener un desabasto total en medicamentos son los pacientes del Hospital Pediátrico de Sinaloa (HPS), por lo que exigen a la autoridades un abasto total, ya que durante la estancia de los pacientes tienen que estar solventando todos los gastos entre medicamentos e insumos, los padres de familia manifestaron que el nosocomio no cuenta ni con jeringas para realizar los procedimientos médicos de los niños, por lo que le piden al secretario de Salud del estado, Efrén Encinas Torres, una respuesta favorable a la petición. Si usted es de los padres de familia que solicita el abasto de medicamentos o tiene una solución a dicho problema, favor de comunicarse al fon (667) 261 2200.

> Chamba para vigilantes

Ni Protección Civil ni Oficialía Mayor de Mazatlán se van a dar abasto con el trabajo de inspección que tendrán que hacer este inicio de semana. Además de la afluencia masiva de familias al malecón y las playas, hoy de reactivarán los tianguis en la ciudad, los cuales ya son cuatro y atraen a miles de vendedores y compradores. Lo difícil será que las personas acaten las recomendaciones preventivas de sanidad, como ya se ha comprobado en el malecón durante los últimos tres días. Así que si usted quiere colaborar en contener la pandemia de COVID-19, llámele al director de Protección Civil, Eloy Gastélum: (699) 980 1500.

> Urgen unos buenos resortes

La Dirección de Obras Públicas de Salvador Alvarado solicita personal que se haga cargo de tapar los baches de la carretera que conduce a las comunidades de Pénjamo, Lucio Blanco, Golondrinas, Las Cachimbas, entre otras, pero sobre todo los hoyos que están en el puente de La Escalera, que se tienen que cruzar para irse a las rancherías, pues la raza comenta que unos buenos resortes les hacen falta para brincar tantos baches que hay de las malas condiciones en las que se encuentra la carretera. Quienes estén interesados y quieran ganarse unos pesitos se pueden comunicar con el chaca, Hugo Alberto Soto Mata, de Obras Públicas o échele una llamada al fon (673) 732 0638.

> Para estar bien informados

Urge un aparato de sonido al que se le pueda conectar varios auriculares vía Bluetooth y que tenga buen volumen y duraderos, para utilizarlo en el Hospital General de Guasave y que así, los médicos o enfermeros puedan estar dando información sobre los pacientes, sobre todo los del área COVID-19, pues los familiares se quejan de que han pasado muchas horas, incluso hasta más de un día sin que les den noticias y eso los preocupa y también genera molestia. Si tienes el aparato con las especificaciones señaladas, puedes comunicarte con el director del nosocomio, Jesús López Rodríguez, al teléfono: (687) 871 41 97.

> Basurón clandestino

Los vecinos del fraccionamiento Urbivilla del Bosque, en Los Mochis, andan bien sobres atrás de alguien que les pueda decir qué pasa en las calles que están por los alrededores de este asentamiento, y es de al tiro que parece que es un nuevo relleno sanitario al aire libre o un basurero con todas las de la ley porque la raza cochina no se esconde pa tirar los desechos, y lo peor es que hay tramos de las calles por donde no puede pasar un carro como Dios manda y eso, oiga, como que no está bien. Cuando pueda, por fa, háblele al bueno de los servicios regionales en Ahome, Roberto Gálvez Meza, al 668 816 4009 pa ver si él aclara este asunto o de plano le pide al chaca de la seguridad en el municipio, Francisco Rodríguez, que aplique el bando de Policía por ese lugar, ¡arre!