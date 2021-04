Siguen las broncas en el Hospital Pediátrico

Quienes denuncian constantes broncas por atención médica son los padres de familia que cuentan con un niño internado en el Hospital Pediátrico de Sinaloa (HPS), pues aseguraron que la escasez de medicamentos e insumos siempre es un caos en el nosocomio y las autoridades del hospital ocultan el verdadero problema, por lo que le hacen el llamado al gobernador Quirino Ordaz Coppel, a que realice su trabajo al verificar realmente qué está pasando en el HPS, porque muchos niños que requieren de medicamentos oncológicos y demás carecen de esa atención médica y las familias tienen que buscar la forma de conseguirlos o solventar los altos costos. Si usted es parte de las familias que se ven afectadas en el HPS y quiere hacer la denuncia ante el gobernador llame al “fon” (667) 7587000.

>¡Atención voluntarios!

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Se solicitan voluntarios para juntar una vaquita y tener así un colchón de dinero para pagar maquinaria particular que le dé su mantenimiento a la calle Portugal, en la colonia La Gloria, de Guamúchil, pues durante la temporada de lluvias hay domicilios a los que casi se les mete el agua y otros que de plano se inundan porque, según señalan los vecinos, no se le da ni siquiera una raspada a la calle por parte del Ayuntamiento, y eso que aseguran haber ido varias veces a solicitarle al área de Obras Públicas y nomás no los pelan. Si te interesa apoyar la causa, márcale al mero mero de Obras Públicas, Hugo Soto, al teléfono 673 732 06 38.

>Calles en pésimo estado

En el fraccionamiento El Realito, de la ciudad de Los Mochis, andan con todo buscando quiénes les pueden ir a tirar un poco de balastre o lo que sea pa’ irse previniendo pa’ la temporada de lluvias porque alegan que así como están no la van a hacer en la avenida Obregón, desde la calle Real del Sol hasta la de Las Mañanitas, porque de al tiro puro chocolate y toda chiclosa es lo que queda luego de que caen las aguas, por más pequeñas que estas sean. Ahí si puede, por fa, échele el fonazo al chaca de la dirección de Obras Públicas de Ahome, Rael Rivera, al 6688164002 pa’ ver si él no tendrá por ahí unas dompadas de balastrón, y de una vez quién la distribuya y maquinaria pa’ aplanarla, al fin y al cabos es jale directo de esta dependencia, ¡qué no!

>Se busca un réferi

El Ayuntamiento de Mazatlán anda en la incansable búsqueda de un réferi pa que les ayude a intervenir y dar solución a las broncas entre los vendedores de la Machado, y sobre todo pa’ acabar con la culpa que traen arrastrando desde que la actual administración dio chance a que el comercio irregular creciera, según los vendedores de planta. Quien quiera ayudar a solucionar tal bronca favor de comunicarse al teléfono 669 915 8009, con el oficial mayor, Javier Lira González.

>¿Te gusta la chamba de policía?

Habitantes de diversas comunidades del municipio de Guasave solicitan raza que quiera hacerla de policía, coordinándose con Seguridad Pública, para hacer recorridos por las localidades, manteniendo al tanto a las autoridades policiacas para que en caso de detectar algo sospechoso se avise de inmediato y se inhiba así a los delincuentes, pues hacen falta recorridos de vigilancia que sean constantes y al parecer la corporación tiene falta de agentes. Si te interesa el trabajo puedes comunicarte con Miguel Ángel Martínez Catana, chaca de Seguridad Pública, al teléfono 872 12 32. El salario será proporcionado por los vecinos, para que no vaya a haber el pretexto de que no hay con qué pagarles y la situación siga en las mismas.