Siguen las broncas en el IMSS por desabasto de medicamentos

Quienes hacen el llamado al delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sinaloa, Luis Rafael López Ocaña, son los derechohabientes, esto por un desabasto total de nueva cuenta en los tratamientos oncológicos de los niños que se atienden en las clínicas y hospitales de esta institución, por lo que le piden una solución a dicho conflicto que ha puesto en complicaciones a varias familias que, ante la escasez, tienen que buscar la forma de comprar quimioterapias y demás medicamentos. Si usted es parte de los afectados llame al “fon” 667 715 1382.

>¿Estás sin chamba?

Se solicita urgente una cuadrilla de vigilancia para que se ponga bien trucha en el municipio de Angostura con el tema de los cortes del servicio de agua potable, pues a los morosos ya no se les tendrá tolerancia y les cortarán el servicio, por lo que habrá que estar pendientes que la raza no se vaya a conectar de manera clandestina, pues esta medida es ya un ultimátum ante la morosidad existente y la difícil situación financiera de la Jumapaang. Si te animas a entrarle a la chamba, márcale al gerente de la paramunicipal, Ricardo Angulo, al teléfono 673 734 04 22.

>Se sienten ignorados

La raza de la colonia Texas, en la ciudad de Los Mochis, quiere que alguien diga dónde pueden tirar la toalla porque eso es lo que quieren todos los vecinos: ¡tirar la toalla!, y es que alegan que ya están resignados a que nadie en el Ayuntamiento de Ahome les ayude con el montón de solares baldíos que hay en la colonia que han denunciado hasta el cansancio y, de tanto, “pos” ya se dieron por vencidos, ya no van a decir nada y van a vivir entre el peligro que representa tenerlos, tanto por los animales como por las alimañas que se meten en ellos a hacer sus fechorías o a esconderse. Por fa, oiga, háblele al mero de los Servicios Públicos, Iván Gálvez, al teléfono 6688164009, pa’ que diga si él sabe dónde pueden tirar la toalla los texanos, digo, con eso de que no meten en cintura a los dueños de los predios algo debe de saber, ¡qué no!

>¡Atención raza escuinapense!

El cobro de impuestos y servicios parece ser la prioridad para el Gobierno municipal de Escuinapa. El Ayuntamiento ha recurrido hasta la clausura y el embargo para garantizar el pago de los gravámenes. Algo similar empezará hacer la Junta del Agua Potable cuyo índice de omisión rebasa el 60 por ciento. Así que si usted es buena para eso de la cobranza, quizá tenga una buena oportunidad de trabajo. Aquí le dejamos el teléfono para que le llame el alcalde, Emmett Soto Grave, al teléfono: 695 953 0019.

>Urge un reloj con pilas recargables

Se solicita un buen reloj con pilas recargables, que tenga los números muy grandes pa’ que sean bastante visibles y así el encargado del departamento de Servicios Públicos en Guasave se percate de la hora y se dé cuenta cuándo es de día y cuándo es de noche, pues muchas de las luminarias permanecen encendidas desde el amanecer y durante todo el día, pero al llegar la noche se apagan, tal parece que el chaca trae volteado el horario.Si tienes el aparato favor de echar la llamada al mero mero de dicho departamento, Rolando Gálvez, al teléfono 687 872 24 52.