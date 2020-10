Siguen las broncas entre alcalde culichi y locatarios

El que sigue de pleito con los locatarios del centro de Culiacán es el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, ya que estos están tercos en que proyectos como el de peatonalización del sector perjudica sus ventas y este en lugar de darles soluciones les da la contra y les dice que no cederá ante presiones, pues no es la primera vez que tienen agarres, vaya que el presidente de la capital sinaloense no sabe lidiar con las quejas que le caen, ¿será que no tiene la capacidad para resolverlos o que de plano los locatarios la traen contra él? Si tienes un buen proyecto para resolver el conflicto, favor de llamar al fon 667 758 0101.

> Chamba para oftalmólogo

Se solicita un buen oftalmólogo de esos que tienen maestrías y doctorados en casos extraños para que se aviente el jale de checar bien al comandante de la Dirección de Tránsito Municipal en Guasave, Germán Gámez, pues tal parece que sufre de algún tipo de ceguera, pues de plano no se da cuenta del caos que se crea por la falta de semáforo en el Mercado Municipal ni de los semáforos peatonales obstruidos por señalamientos o propaganda. Si tienes el perfil que se requiere solo échale la llamada al dire de Tránsito al teléfono: 687 872 1818 para agendar la cita.

> Buscan naves todo terreno

Urgen unos vehículos todo terreno para que la raza que vive por la calle Juan de la Barrera, en la colonia Militar, en Guamúchil, pueda circular tranquilamente sabiendo que no habrá bronca con su vehículo, pues hasta ahora batallan mucho por el pésimo estado de dicha calle y quienes tienen unidades baijtas la sufren más por el temor de que vayan a sufrir algún desperfecto. Si sabes dónde conseguir unas naves de esas características, márcale al director de Obras Públicas, Hugo Soto, al teléfono: 673 732 0638.

> ¿Y el camión recolector de basura, apá?

El H. Ayuntamiendo de Mazatlán anda en busca de un buen vendedor de aromatizantes, esto pa regalar a la raza donde aún no han tenido chance de pasar por la basura y mitigar la peste que esta genera, principalmente a un lado del Estero del Infiernillo, donde hace más de 15 días la raza no ve ni las luces del camión recolector, por lo que ahora pa que los afectados al menos tengan un buen olor en sus colonias, el encargado de Aseo urbano se encargará de hacerles llegar un bonche de pastillas aromatizantes y desinfectantes, por aquello del calor y las larvas en la basura. Quien sepa de alguien que le pueda surtir una gran cantidad como pa abastecer a casi todo el puerto, favor de comunicarse con Miguel Luis Morales Lizárraga, jefe de Aseo Urbano, al fon 699 982 4433.

> ¡Aguaaa!

Vecinos del ejido Luis Echeverría Álvarez, en el municipio de Ahome, buscan raza con pulmones de acero pa que le sople harto a las mangueras de las llaves del agua potable porque ya tienen como 20 días que no les sale ni una gota por más que le hacen la lucha, y lo peor es que la gente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) nada que se apersona a arreglar tan tremendo lío. Pst, pst, por fa échele un fonazo a Aarón Blacke Serrano, el mero mero de la Japama, al 668 812 0404 pa que vea si conoce a alguien que les haga el paro, o por qué mejor no lo hace él y su gente y se jalan al ejido pa que se acabe de una vez por todas el martirio por el que están pasando en aquellos lares, ¡urge!