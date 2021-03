Siguen las broncas por falta de medicamentos en el HPS

Quienes denuncian constantes problemas médicas son los padres de familia que cuentan con un niño internado en el Hospital Pediátrico de Sinaloa (HPS), pues aseguraron que la escasez de medicamentos e insumos siempre es un caos en el nosocomio y las autoridades del hospital ocultan la verdadera bronca, por lo que le hacen el llamado al gobernador Quirino Ordaz Coppel verifique muy a fondo realmente que está pasando, porque muchos pequeñines requieren de medicamentos oncológicos, y lo peor, algunas familias no cuentan con dinero para solventar los altos costos. Si usted es parte de las familias que se ven afectadas en el HPS y quiere hacer la denuncia ante el gobernador, llame al fon (667) 7587000.

> Energizantes

Ahora que acaba de tomar la chambita de director de Acción Social en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado el chacas Ebelizario Parra Montoya, anda buscando raza que venda productos energizante para ver si le alcanza a rebasar la meta de trabajo o por lo menos dan el mínimo de la chamba que hizo su antecesor, Sandro Navarro Montoya. Pero en los últimos días que quería el reflector siempre relumbrándole y no porque fuera a dejar resultados de trabajo, sino porque ya tenía bien amarrada la candidatura a la diputación federal en el partido Redes Sociales Progresistas. Si le interés echarle una manita a Ebelizario, échele un fonazo 673 732 2770, ofrézcale esa ayudita.

> Se van de pinta

Desde que se inauguró la obra del puente elevado sobre el río Sinaloa en Guasave, y que trajo consigo cambiar a doble sentido la circulación por la calle Cuauhtémoc, se tuvo que poner a un agente de Tránsito por esquina para controlar la circulación, pero a pesar de ella ya van varios accidentes en esa zona. Lo peor del caso es que de unos días para acá, los tránsitos se desaparecen temprano de la Cuauhtémoc y eso causa más lío del que ya hay. La gente que se ha quejado por esa situación, nomás es cuestión que marque al teléfono 87-2-18-18 y pregunte por el director de Tránsito, Rigoberto Camacho, para ver si él sí los mete en cintura.

> Se busca un buen escondite

Quien anda urgido de un buen escondite es el presi municipal de Mazatlán, pos los aurigueros ya se dieron cuenta que en Ayuntamiento andan dando permisos a gente ajena al transporte público y ahora el mero mero del puerto no haya dónde meterse pa que no le sigan diciendo de cosas y lo dejen descansar tranquilo, así que si eres de los buenos pa las escondidas y tienes un lugar secreto donde esconderte, comunícate urgentemente al fon 699 915 8007, con Luis Guillermo Benítez, alcalde porteño.

> Urge una llave mágica

El chaca de los programas de Bienestar en Sinaloa, Jaime Montes Salas, como que necesita una llave mágica que le dé el poder de desbloquear tarjetas del banco que usan los beneficiarios pa que no los traigan en un viacrucis que no acaba de terminar, como a don José Ramos Avintia, de Los Mochis, quien tiene año y medio que no puede sacar la morralla del 65 y Más porque la tarjeta del Banco Azteca está bloqueada, y es que estos lo mandan a las oficinas del Bienestar en Ahome y los de aquí, pos al banco, y es cuento que no acaba, pues, y al señor le dio un infarto que no lo deja andar en tantos “volteones”, pues. Ahí si sabe de la llave mágica, échele el fonazo a Jaime Montes al teléfono 667 714 1120 pa que le pase el dato, y de una vez los datos de don Ramos pa que le eche la mano machín con este asunto, ¿no cree?