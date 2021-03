Siguen las protestas del personal del HCC

Quienes se volvieron a manifestar ante la falta de respuesta de las autoridades y el incumplimiento de los compromisos establecidos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, fue el personal administrativo que labora en el Hospital Civil de Culiacán (HCC), por lo que suspendió labores de nueva cuenta. La secretaria general del sindicato de Trabajadores del HCC, Verónica Franco Aceves, informó que, tal y como ya se había anticipado durante el anterior paro, no se afectará la atención a pacientes con covid-19 ni en el área de urgencias, solamente dejará de trabajar personal de archivo, cajas, rehabilitación física, entre otros departamentos. Ante la situación piden la intervención de las autoridades de salud para que se les dé una solución inmediata al problema. Si usted sufre de la misma bronca, llame al fon (667) 72612200.

> Empujador

Los chacas de los municipios de Salvador Alvarado y Mocorito, Pier Angely Camacho y Guillermo Galindo, respectivamente, andan buscando un artefacto que los ganaderos usan para mover las reses cuando no se les puede mover del lugar en que se encuentran. Si usted sabe dónde hay estos empujadores, échele una manita y dígale dónde, o ya de plano márqueles al fon 673 732 2770 porque les urge sacar de la zona de confort a los regidores que tienen y se pongan a sacar la chamba, porque por más que se les dice o se hace, parece que no tienen lucha porque están muy cómodos, a gusto en su lugarcito.

> Andan espantados

Personal de Jumapag anda con el alma en un hilo con eso de que ya van como siete despedidos y ni por cortesía les informan cuál fue el motivo para darles gas, solo que son órdenes de la gerente y punto. Ante esa incertidumbre que viven, y donde da la misma si tienen uno o más de 20 años laborando, pues cualquiera se puede ir. Lo mejor sería que echen un fonazo al número 687 8711857 para ver si la titular de la Junta de Agua, Nubia Puentes Llanos, por lo menos les da un anticipo de quiénes podrían seguir en la lista.

> Chamba para profe de matemáticas

La Junta Municipal de Agua y Alcantarillado de Mazatlán anda en la incansable búsqueda de un excelente profesor de matemáticas, pues ahora resulta que el gerente general de la paramunicipal no sabe sacar bien las cuentas, esto fue descubierto luego de que se hiciera la reparación de una línea de abasto del vital líquido en la planta potabilizadora Los Horcones. El mero mero de la Jumapam, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, afirmó que el agua llegaría a los porteños el mismo día de la reparación, solo que por la tarde, a más de 24 horas de eso, muchos mazatlecos se siguen quejando de que a sus casas no ha llegado el servicio de agua potable. Por lo que ahora, pa que no se vuelva a repetir el mal cálculo, se busca un profe que le enseñe de volada matemáticas. Interesados, favor de comunicarse al 669 915 70 00, con quien conteste.

> ¿Y el compa de la Linterna Verde?

En el ejido Ricardo Flores Magón, de Ahome, andan “juidos” checando dónde anda el compa ese del Linterna Verde pa ver si les hace el paro de dar el rol por el lugar desde que cae la noche y hasta que llega el alba, porque están hartos de que casi ninguna lámpara pública sirve, y es que no les hacen caso en los servicios públicos municipales que dirige Iván Roberto Gálvez Meza, pues. Por cierto, aquí habría que hablarle al funcionario al 668 8164009 pa ver si ahí saben dónde está el bato verde y que lo contacten pa que haga la balona, o si ellos pueden hacer ese jale, digo, pa que dure más porque seguro el Linterna andará en otras chambas alrededor del mundo, o qué, ¿quieren que lo adopten?