Solicitan apoyo para aguantar la cuarentena

Los habitantes de la colonia Bicentenario hacen un llamado a las autoridades municipales y estatales pa que les brinden apoyo por falta de trabajo ante la contingencia de salud que se vive actualmente, pues señalan que desde que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro pidió que se cerrara el relleno sanitario, donde trabajan cientos de familias, ahora no tienen otra forma de adquirir recursos, por lo cual les faltan víveres pa subsistir durante la cuarentena. Asimismo, los afectados le hacen el llamado a Estrada Ferreiro y al góber Quirino Ordaz Coppel pa que los apoyen, ya sea con despensas u otro tipo de apoyo pa que puedan sobrevivir. Si usted es de los afectados y quiere hacer la petición, llame al fon (667) 785 0101, o al (667) 758 7000.

> Que les componga la mollera

La poca gente que está obligada por sus jales a andar en la calle pese al coronavirus y que anda transitando por el libramiento del canal Lateral 18, al que se le conoce como “friwey” de la carretera México 15 a Los Mochis y a Topo, quiere un sobador que arregle la mollera y la tripa a distancia pa no correr el riesgo de contagiarse de COVID-19, porque pasan sustos y golpazos por el montón de hoyos que tiene el camino. Ahí si sabe de uno de esos sobadores buenos, échele el fonazo al mero chaca de Obras Públicas en el estado, Osbaldo López Angulo, al (667) 758 7200, pa que lo contrate y lo manden a ese lugar, o ya de a tiro programe una reparación profunda pa que se acabe el lío.

> Reporte a los inconscientes

Por más que se le ha dicho a la raza que el coronavirus es altamente contagioso y lo que se pretende es evitar su propagación, la gente en Guasave de plano no agarra el rollo, y pa colmo, siguen armando tomaderas y fiestas en sindicaturas, comunidades y colonias. Por eso, si sabe de alguna o tiene vecinos ruidosos, ponga al tanto al dire de Seguridad Pública, Miguel Ángel Martínez, y póngales el dedo al (687) 872 1236, pa que les metan un estatequieto.

> Una bola mágica

Los que andan con una bola mágica en mano pa adivinar son los habitantes de la sindicatura de Alhuey, en el municipio de Angostura, pues dicen que el agua del grifo sale sucia y con un color muy oscuro, y que no saben cuándo va a salir limpia o sucia, por lo que tienen que estar adivinando y diciendo las palabras mágicas pa que el agua vuelva a su normalidad. Así que, si a usted le interesa llevarle unas cuantas al mero chaca de Jumapaang, Ricardo Angulo García, búsquelo pa que lo solucione a tiempo y no cause malestar entre la raza, o márquele al (697) 734 0722, pa que se ponga al tiro el compa.

> Le urge una limpia

Al que de plano le urge una limpia es al alcalde de Escuinapa, el morenista Emmett Soto Grave. Y es que, en medio de la crisis por la alerta sanitaria trae todo de cabeza, ahora le quiere renunciar el gerente de la Junta de Agua Municipal, Juan Grave Inda. Al parecer, la situación en la dependencia por la falta de recursos y la deuda de casi 30 millones de pesos que arrastra es insostenible. Aquí le dejamos el teléfono (695) 953 0019, por si le quiere recomendar un poderoso chamán.