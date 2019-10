Sufren pacientes por la falta de medicamentos

Quienes hacen el llamado al secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, son los cientos de familias que se hallan albergadas o internadas en el Hospital de la Mujer, ya que manifiestan que no hay medicamentos pa surtir recetas mediante el Seguro Popular, misma situación que tiene en desesperación a varias madres que tienen a sus hijos hospitalizados y que al día gastan de mil a tres mil pesos en medicamento. Ante la gravedad de la situación, los derechohabientes le hacen el llamado de auxilio al secre de Salud pa que atienda el conflicto. Como con tanto gastadero ya no les queda ni para el saldo, si quiere hacerles el paro de estar llamando al secre pa contactarlo y explicarlo, llámele al fon (667) 759 25 00.

> Urgen varitas mágicas

Los que andan en busca de unas buenas varitas mágicas pa arreglar todo lo que se pueda es la raza de Mochicahui, El Fuerte, ya que sus caminos los tienen todos destrozados y, cuando llueve, les va como en feria, pues ni pueden salir de sus casas por los caminos chiclosos. Si usted sabe en dónde encontrar una buena varita mágica, como la de Harry Potter, favor de echarle el fonazo a la presi de El Fuerte, Nubia Ramos Carvajal, al (698) 893 03 20. Y de paso, le recuerdan de las demás comunidades que están en mal estado pa que el presi de la República las recorra.

> Desprotegidos ante una emergencia

Al visitar Sinaloa municipio puede uno pasearse por varios rincones en contacto con la naturaleza, hay atractivos como el puente colgante, tirolesa, el tren para niños y grandes, calandrias y paseos en panga, sin embargo, ¡no hay cuerpos de auxilio presentes en ellos! Y de presentarse un accidente, estos no actúan de inmediato. Pa acabarla de amolar, Protección Civil carece de maquinaria para ciertas emergencias. Así que, ahí si tiene algunos artefactos, puede llamar a Manuel Bojórquez Pérez, dire de PC, y llamarlo a presidencia al (687) 875 03 39, pa ver si necesitan una ayudadita de la raza pa poner módulos de atención en el malecón o si el Gobierno se hará cargo.

> Solicitan supervisores

El mero mero de la Delegación de Vialidad y Transporte en Salvador Alvarado, Leobardo López Montoya, anda buscando raza que quiera trabajar de mirón, y es que quiere contratar a gente que esté al pendiente de los traslados que brindan pa los trabajadores al campo y no le hagan como que no los vio o se les olvidó, así que deben de estar bien truchas pa dar el pitazo si es que no cumplen con el traslado seguro. Si le interesa la chamba, llámele al fon (673) 732 39 30, y póngase a la orden.

> Agarre chambita

Si usted es constructor y anda bajo de chamba, póngase buzo porque en las próximas semanas el Ayuntamiento de Escuinapa planea publicar las convocatorias pa la realización de obras públicas. La inversión será de 15 millones de pesos, los cuales, el alcalde Manuel Antonio Pineda espera recibir del Fondo Minero. Las propuestas de obra ya están listas, así que aquí le dejamos el teléfono (695) 953 0019, pa que haga contacto con el munícipe.