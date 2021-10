Temen enfermarse de dengue

Quienes manifestaron estar cansados de la presencia de moscos, son los vecinos del fraccionamiento Rincón del Valle y Humaya, por lo que le hacen el llamado a las autoridades de salud, en especial al secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, para que de alguna manera apoye en la mayor brevedad posible con fumigación en el sector, pues los afectados temen que esto sea motivo para altos casos de dengue. Si usted es las personas que resultan afectadas y quiere denunciar, llame al fon 6672612200.

>Prueba de amor

Solo la raza que vive por las calles sin pavimentar de la colonia La Gloria, en la ciudad de Guamúchil, conoce el amor verdadero, y es si el galán se atreve a ir a visitar a la novia a pesar del mal estado de las calles, sinónimo de que está dispuesto a entregar todo por esa relación. Pero no todas corren con la misma suerte, porque no cualquiera se atreve a entrar a esas calles empedradas y llenas de pozos que ha dejado la lluvia, pues hay partes en que no hay para donde hacerse porque todo el año es la misma batalla, solo los valientes meten su carro por esa zona. Pero para aquellos que no se animan a entrarle, los vecinos piden a las autoridades que aunque sea manden una máquina a raspar las calles, porque se van a quedar sin carro al paso que van. Si usted tiene el afán de ayudar a la pobre gente de esta colonia, llámele al director de Obras y Servicios Públicos de Salvador Alvarado, Hugo Alberto Soto Mata, al fon 6737320781 y cuéntele la triste historia de la gente de La Gloria, a ver si se le ablanda el corazón y atiende las calles.

>Están hasta la coronilla

El que no siente lo duro sino lo tupido ahora, es el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapan), pues con los constantes cortes por reconexión de tuberías ya tiene hasta el gorro a los porteños por dejarlos tanto tiempo sin el vital líquido. Si usted conoce alguna forma de que el chaca de la paramunicipal realice su chamba sin que reciba tanta queja, puede aconsejarlo echándole una llamada al 669 915 70 00, con el dire de la Jumapam, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez.

>Reconocen falla

En la Dirección de Salud Municipal en Guasave están conscientes que la presencia de fugas de aguas negras en diversos puntos de la ciudad, así como en el medio rural, son un riesgo para la población, de ahí la importancia que en Jumapag se pongan las pilas y empiecen a solucionar esas fallas. Habría que echar una llamada al teléfono 6878718706, para ver si Sergio García Montoya, director de Salud Municipal, ya ha tenido alguna reunión con el gerente de la Jumapag, para hacerle ver la relevancia de que se trabaje en ese aspecto, pues los problemas de salud pública, nunca serán bienvenidos.

>Urge material para pavimentar

El director de Obras Públicas en el municipio de Ahome anda buscando quién le haga el paro pa conseguir un descuento en material, pa pavimentar unos entronques del bulevar centenario. Con tanta pasadera de carros y con estas lluvias ya el balastre que le echaron se lo llevo la corriente y están tremendos cráteres en el bulevar Alameda y avenida Pasadena. Los conductores se avientan tremendas maniobras pa pasar por ahí. No lo piense más y si le puede hacer el favor a la ciudadanía, hágale una llamada a Rael Rivera, al fon 668 8165006, y pásele el tip.