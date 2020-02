Temen la quiebra ante bajas ventas y altos cobros

La raza que va a comprar al Mercado Garmendia, en la capirucha, se queja de los altos precios en los que está la canasta básica, y aseguran que no les alcanza para nada. Debido a esto, los locatarios se las están viendo negras porque están teniendo bajas ventas, y encima los recibos de la luz les están llegando muy altos, apenas les alcanza pa surtir los productos, por lo que habría que checar en la Comisión Federal de Electricidad qué es lo que está pasando, pues hubo recibos que llegaban hasta de 30 mil pesos, un duro golpe pa los comerciantes, que temen caer en la quiebra. Habrá que ir a averiguar por qué está tan alto, o si de plano no pueden ir, pues llamar al (981) 117 0098, a ver qué logran solucionar.

> Pa que no digan que no los vieron

En la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum) necesitan hartos lentes pa que los choferes guachen bien a la raza que está esperando el camión, porque de a tiro que bien seguido lo dejan a uno con la mano estirada haciéndoles la parada y tintineando de coraje. Como ayer, cuando una doña con bastón quería subirse en bulevar Pedro Anaya y la calle Leyva, y el chofer del camión 286 le pasó de largo pa detenerse unas cuadras después con otra gente que caminaba al cien. ¿Será que no la levantó porque tenía bastón? Si fuera así, qué mal rollo. Si sabe dónde venden lentes buenos y con la graduación correcta, porfa, échele el fonazo al chaca de la Atusum, Raúl Delgado, al (668) 812 0930. ¡Urgen!

> Se le fue el rollo

La alcaldesa de Guasave, Aurelia Leal López, requiere un aparato recordatorio que tenga buen volumen, pero que sea agradable al oído, que se pueda actualizar de manera constante y lleve la cuenta de los recordatorios cumplidos, esto pa que no se le pase ninguno de los compromisos hechos con la raza, como que el que hiciera con las rastreadoras de Guasave, a quienes les prometió hace unos meses un espacio pa que habiliten como oficina y que aún sigue sin proporcionar. Si tienes el aparato, échale la llamada directamente al (687) 871 8700.

> Se recluta raza

Se busca gente responsable con ganas de chambear y sacar adelante los pendientes en Obras Públicas del municipio de Salvador Alvarado, pa que vayan a reparar los baches por la carretera que conduce al ejido Gabriel Leyva Velázquez. Los que estén interesados en sumarse, péguele una visitadita al jefe de jefes, Hugo Alberto Soto Mata, o llámele al (673) 732 0638, y póngase al corriente pa que quede a la brevedad la ayudita que están solicitando.

> Aproveche que ahora sí hay

Si usted es uno de los muchos proveedores del Ayuntamiento de Escuinapa, más le vale que corra pa que salde cuentas. Pues resulta que el alcalde Emmett Soto Grave anda por presumiendo que planean la mejor Fiesta de las Cabras que haya habido, y para ello ya tienen apartados tres millones de pesos. Así que eso quiere decir que dinero sí hay. Aquí le dejamos el teléfono (695) 953 0019, pa que agende una audiencia.