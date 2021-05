Temen que la caída de un poste cause una desgracia

Ante el miedo que viven los habitantes de la colonia Burócrata y Villa Universidad en Culiacán, ya que un poste de electricidad que se ubica sobre el bulevar Universitarios y calle General Mariano Arista, a una cuadra antes del bulevar Pedro Anaya, se encuentra ladeado, con el peligro de caer y provocar un lamentable accidente, por lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) busca a una persona valiente que se anime a realizar el trabajo para evitar una desgracia. Interesados en la chamba, favor de comunicarse con el superintendente de la CFE zona Culiacán, Omar Alejandro Santana Ayón, al teléfono 071 o 01-800-888-2338.

> ¿Buscas chamba?

Se busca raza que tenga tiempo libre para que se vaya a la colonia Cuesta de la Higuera, en la ciudad de Guamúchil, y se ponga a revisar las calles que estén menos peor, para armar una ruta por la que los vecinos puedan salir sin tantas broncas durante la temporada de lluvias, que ya está próxima a llegar, pues señalan que es una batalla debido al mal estado de las calles transitar por ahí, y es que nomás la calle de acceso tiene pavimento y, de ahí para allá, lo demás es terracería y está muy descuidada. Si te interesa colaborar, márcale al mero mero de Obras Públicas, Hugo Soto, al teléfono 673-732-0638.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

> ¡Última oportunidad!

La raza de la colonia Texas, en Los Mochis, tiene años con la misma bronca de las casas abandonadas y los lotes baldíos. Ahora le piden a las autoridades de esta Administración saliente que se pongan las pilas y den su último jalón, pues dicen que pasan y pasan las Administraciones municipales y nadie hace nada. Estos lugares se han convertido en verdaderos tiraderos clandestinos de basura y se prestan para que los vagos y delincuentes los utilicen para hacer sus fechorías. Urge que le echen un fonazo a la alcaldesa sustituta de Ahome, Socorro Calderón, al teléfono 668-816-4002, pa que vea si aún le queda tiempo para atender ese asunto y les eche la mano y mande gente a limpiar todo de una vez.

> Gánate unos pesitos extras

La Dirección de Seguridad Pública Municipal en Guasave busca con urgencia raza que tenga insomnio y que necesite una chambita extra en ese horario, para que se encargue de realizar los rondines de vigilancia en todo el municipio, tanto en la ciudad como en las comunidades, pues hay muchas quejas de que no se tiene suficiente vigilancia. Si te interesa, puedes comunicarte al teléfono 687-872-1232, directamente con Miguel Ángel Martínez Catana, chaca de la corporación, quien se estará encargando de las contrataciones.

> No agarran el rollo

Nos acercamos a mitad de año y, de acuerdo con las estadísticas de Educación Vial, en Mazatlán han fallecido 15 personas en accidentes de tránsito que bien pudieron evitarse. El año pasado se documentaron 26 decesos, pero cabe recordar que poca gente andaba por las calles debido al encierro que se decretó por la pandemia de coronavirus. Lamentablemente, los conductores de vehículos y de motocicletas no agarran el rollo de que se debe de viajar a la velocidad permitida y respetando los señalamiento de Tránsito. Solo basta con salir a las calles para percatarse de la falta de cultura vial de la mayoría de los conductores, lo cual termina en tragedia o con secuelas para toda la vida. Antes de subirse a un auto o montar una motocicleta, la gente debería de ser consciente de lo que puede ocasionar si no acata el reglamento de Tránsito. Para salir mejor preparados a las calles, no estaría mal darse una vuelta por Educación Vial y tomar los cursos que ahí se imparten, sería un buen comienzo para reducir el número de muertes por accidente que han dejado mucho dolor en las familias mazatlecas. El coordinador es Jaime Rodríguez y está disponible en el número 669-915-5105.