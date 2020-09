Temen que ocurra una desgracia en la Hidalgo

Quienes hacen el llamado de auxilio a las autoridades municipales, en especial al gerente de Obras y Servicios públicos de Culiacán, Manuel Ochoa Salazar, son los vecinos de la colonia Miguel Hidalgo. Aseguraron que se ven en constante peligro por cortos de alta tensión en los cables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Dijeron que ya han hecho el llamado a la CFE, pero hasta el momento no tienen respuestas favorables. Los afectados exigen la atención para que les poden los árboles y dar mantenimiento a las instalaciones para evitar una desgracia. Si usted es de la raza afectada o sufre una situación similar y quiere denunciar, llame al “fon” (667) 785-0101.

> La raza no agarra el rollo

La raza en Guasave sigue a todo lo que da con la rebambaramba y pues, la neta, aunque hay rondines policiales, estos son insuficientes pa parar tanta pachanga. Es bien sabido que la corporación ocupa más polis, y más ahora con tanto jubilado. Ahí si le interesa, llámele al dire de la Poli, Miguel Catana, al teléfono 687-872-1236, a ver si hace el platillo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

> Chamba para cobradores

Urgen cobradores con carácter para que vayan a aplicar las multas que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito a quienes estén conectados al servicio de manera clandestina, pues, según anunció el gerente, se aplicará una multa de 500 pesos para ver si así se ponen las pilas. Si te interesa la chamba, márcale al gerente de la paramunicipal, Héctor Prado, al 673-735-0831.

> ¡Atención, médicos!

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam) anda en busca de un buen médico y medicinas pa los chiquillos que resultaron enfermos luego de que tardaran más de un mes en reparar las fugas de aguas negras que molestaba a los habitantes del fraccionamiento Alarcón. Aunque parece que la talacha ya quedó, la consciencia les ha remordido por no hacer su chamba a tiempo, por lo que están dispuestos a pagar lo que sea para que la raza se aliviane y ande al 100 con su salud. Quien sepa de algún buen médico o quiera prestar sus servicios, favor de comunicarse al 669-915-7000, con el gerente operativo de la Jumapam, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez.

> Alto a la inseguridad

En el fraccionamiento Los Tulipanes, en Los Mochis, quieren ver si en Seguridad Pública Municipal de Ahome les hacen el paro de bajarle la intensidad a la lumbre de la inseguridad en la comarca, pa que no les hierva la sangre a cada rato con tanto malilla que hay y que se lleva todo lo que esté mal parqueado. Como ejemplo, ayer un vecino afirma que sacó una planta pa que le diera el sol, y en un abrir y cerrar de ojos se la borraron del mapa, ¡hasta una mata! Alegan que esto no se vale. Ahí le encargan, oiga, que le eche el fonazo al chaca de la dirección, Francisco Rodríguez, al 668-815-2736, pa que le diga que una manera efectiva de espantar a los cacos o agarrarlos en la maroma sería que reforzara los rondines por el sector, así claro que a los tulipenses ya no les herviría la sangre.