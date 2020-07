Temor a enfermarse por acumulación de basura

Los habitantes del sector San Isidro le hacen el llamado de auxilio a las autoridades municipales, sobre todo al gerente de Servicios y Obras Públicas del Ayuntamiento de Culiacán, Manuel Ochoa, pues constantemente batallan con el servicio recolector de basura, lo que les ha dado muchos dolores de cabeza. Los afectados señalan que esta situación, además de ser vergonzosa para la imagen, la peste afecta su salud, por lo que esperan que actúen de manera inmediata las autoridades. Si usted quiere denunciar una situación similar, llame al “fon” (667) 758-0101.

> Chamba para mecánico

Se buscan mecánicos que se especialicen en suspensiones, para que vayan a hacer talacha en el fraccionamiento Prado Bonito, en la ciudad de Guamúchil, pues la raza se queja de las malas condiciones en las que se encuentran algunas calles. De repente van conduciendo, y caen en un hoyo, pues hay zonas donde están muy grandes o hay zanjas de lado a lado de las calles. Si te interesa la chamba, márcale al mero mero de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732-0638.

> Oportunidad

El gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), Guillermo Blake, busca con urgencia a raza que necesite chamba y no le tenga miedo al trabajo sucio. Se necesita que se meta entre las aguas pestilentes del drenaje sanitario derramado en el puerto de Topolobampo, por el nulo servicio a ese sistema sanitario. Si alguien quiere la chamba, llámele directamente al funcionario al teléfono: (668) 812-0404.

> Atención, psicólogos

La dirección de Servicios Públicos en Guasave busca con desesperación algún psicólogo que tenga experiencia en terapias de relajación, que maneje diversas técnicas para tranquilizar a las personas y que sepa trabajar con multitudes, para que se encargue de calmar a los habitantes de la comunidad 5 de Mayo, quienes se encuentran bien encabritados por las múltiples fallas que se tienen en los servicios públicos. Si crees poder con el paquete, échale llamada al mero mero de la dirección, Rolando Gálvez, al teléfono: (687) 872-2452.

> ¡Ponle el dedo al cochino!

Con la reapertura de la actividad turística en Mazatlán, las playas se llenaron en menos de lo que cantó un gallo. Sin embargo, la raza ociosa dejó su cochinero, y la fina arena que sirve de colchón a los bañistas, se convirtió en un basurero. El alcalde Guillermo Benítez Torres salió al quite y advirtió que se sancionará a quien sea sorprendido tirando basura en la playa. Se ve difícil que la Policía agarre in fraganti a las personas, pues solamente se la pasan vuelta y vuelta a bordo de las patrullas con aire acondicionado. Por eso, no esta de más que la raza llame al 9-1-1 o directamente con el Químico, al (669) 915-8000, para que le dé santo y seña del lugar y gente que dejó un cochinero en la playa, para que le levanten su respectiva multa.